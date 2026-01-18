Economistul Radu Georgescu: România va intra în incapacitate de plată. Statul a împrumutat cea mai mare sumă în valută împrumutată vreodată într-un an în istoria României

Economistul Radu Georgescu avertizează că România se îndreaptă spre incapacitate de plată, pe fondul unei datorii publice aflate într-o creștere accelerată și al unei economii care nu mai reușește să susțină ritmul împrumuturilor făcute de stat.

Într-o analiză bazată pe date oficiale prezentate de BNR, Radu Georgescu explică faptul că statul român a contractat în 2025 cele mai mari împrumuturi din istorie, atât din surse externe, cât și de pe piața internă, fără ca aceste datorii să se reflecte într-o creștere economică reală.

Textul integral scris de economistul Radu Georgescu este:

România va intra în incapacitate de plată. Este doar o problemă de timp. Spun acest lucru din perspectiva unui tip care, în 25 de ani, a făcut tone de rapoarte financiare. Am lucrat la cea mai mare firmă de consultanță financiară din lume. Am condus departamente financiare pentru companii din top 500 mondial.

Săptămâna trecută, BNR a prezentat rapoartele în care prezintă câți bani a împrumutat statul în 2025. Probabil sunt maxim 100 de oameni care au citit aceste rapoarte. Îți spun ce scrie în aceste rapoarte.

1 Câți bani a împrumutat statul român de la bănci străine în 2025

În perioada ianuarie – noiembrie 2025, datoria externă a României a crescut cu 24 miliarde euro. Statul a împrumutat 20 miliarde euro de la bănci străine. Este cea mai mare sumă în valută împrumutată vreodată într-un an în istoria României. Deci statul a împrumutat în 11 luni dublu sumei primite de România în criza financiară din perioada 2008–2011 (10 miliarde euro)

2 Câți bani a împrumutat statul român de la bănci române în 2025

În perioada ianuarie – noiembrie, Guvernul a împrumutat 36 miliarde lei de la bănci românești. Este cea mai mare sumă în lei împrumutată vreodată într-un an în istoria României

3 Ministerul de Finanțe a anunțat că în 2026 trebuie să împrumute 275 miliarde lei

Este cea mai mare sumă pe care o va împrumuta Guvernul în istoria României. În fiecare an datoriile vor fi și mai mari deoarece așa funcționează creditele. Datoria anuală se adaugă la datoria cumulată până în acel an

4 Economia se sufocă din cauza datoriilor statului

În 2025 avem un paradox economic. România are în 2025 un deficit bugetar de 8,5% din PIB. Dar economia în 2025 a crescut sub 1%. Iar în trimestrele 3 și 4 economia a scăzut. Deci datoriile statului nu mai generează creștere economică. Acum datoriile statului generează doar inflație ridicată. Și sufocă economia

5 Concluzii

Aceste datorii vor trebui să fie plătite de copiii noștri, nepoții etc. Dar anual 100.000 de tineri pleacă din România. Iar 50% dintre ei spun că vor să plece. Este normal. Și eu aș face la fel.

De ce să stea să plătească niște datorii pe care nu le-au făcut ei. Nu au beneficiat de aceste împrumuturi. Și nu i-a întrebat nimeni dacă sunt de acord

Mai mult, în următorii ani vor ieși la pensie milioane de persoane. Dacă urmărești această pagină sigur te întrebi cine va mai plăti aceste datorii? Cine va mai plăti pensiile? Cine va mai plăti cheltuielile statului?

