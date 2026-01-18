Economistul Radu Georgescu: România va intra în incapacitate de plată. Statul a împrumutat cea mai mare sumă în valută împrumutată vreodată într-un an în istoria României
Economistul Radu Georgescu: România va intra în incapacitate de plată. Statul a împrumutat cea mai mare sumă în valută împrumutată vreodată într-un an în istoria României
Economistul Radu Georgescu avertizează că România se îndreaptă spre incapacitate de plată, pe fondul unei datorii publice aflate într-o creștere accelerată și al unei economii care nu mai reușește să susțină ritmul împrumuturilor făcute de stat.
Într-o analiză bazată pe date oficiale prezentate de BNR, Radu Georgescu explică faptul că statul român a contractat în 2025 cele mai mari împrumuturi din istorie, atât din surse externe, cât și de pe piața internă, fără ca aceste datorii să se reflecte într-o creștere economică reală.
Textul integral scris de economistul Radu Georgescu este:
România va intra în incapacitate de plată. Este doar o problemă de timp. Spun acest lucru din perspectiva unui tip care, în 25 de ani, a făcut tone de rapoarte financiare. Am lucrat la cea mai mare firmă de consultanță financiară din lume. Am condus departamente financiare pentru companii din top 500 mondial.
Săptămâna trecută, BNR a prezentat rapoartele în care prezintă câți bani a împrumutat statul în 2025. Probabil sunt maxim 100 de oameni care au citit aceste rapoarte. Îți spun ce scrie în aceste rapoarte.
1 Câți bani a împrumutat statul român de la bănci străine în 2025
În perioada ianuarie – noiembrie 2025, datoria externă a României a crescut cu 24 miliarde euro. Statul a împrumutat 20 miliarde euro de la bănci străine. Este cea mai mare sumă în valută împrumutată vreodată într-un an în istoria României. Deci statul a împrumutat în 11 luni dublu sumei primite de România în criza financiară din perioada 2008–2011 (10 miliarde euro)
2 Câți bani a împrumutat statul român de la bănci române în 2025
În perioada ianuarie – noiembrie, Guvernul a împrumutat 36 miliarde lei de la bănci românești. Este cea mai mare sumă în lei împrumutată vreodată într-un an în istoria României
3 Ministerul de Finanțe a anunțat că în 2026 trebuie să împrumute 275 miliarde lei
Este cea mai mare sumă pe care o va împrumuta Guvernul în istoria României. În fiecare an datoriile vor fi și mai mari deoarece așa funcționează creditele. Datoria anuală se adaugă la datoria cumulată până în acel an
4 Economia se sufocă din cauza datoriilor statului
În 2025 avem un paradox economic. România are în 2025 un deficit bugetar de 8,5% din PIB. Dar economia în 2025 a crescut sub 1%. Iar în trimestrele 3 și 4 economia a scăzut. Deci datoriile statului nu mai generează creștere economică. Acum datoriile statului generează doar inflație ridicată. Și sufocă economia
5 Concluzii
Aceste datorii vor trebui să fie plătite de copiii noștri, nepoții etc. Dar anual 100.000 de tineri pleacă din România. Iar 50% dintre ei spun că vor să plece. Este normal. Și eu aș face la fel.
De ce să stea să plătească niște datorii pe care nu le-au făcut ei. Nu au beneficiat de aceste împrumuturi. Și nu i-a întrebat nimeni dacă sunt de acord
Mai mult, în următorii ani vor ieși la pensie milioane de persoane. Dacă urmărești această pagină sigur te întrebi cine va mai plăti aceste datorii? Cine va mai plăti pensiile? Cine va mai plăti cheltuielile statului?
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Creștere a prețurilor la biletele de teatru și film în România. Cât de mult s-a scumpit o carte
Creștere a prețurilor la biletele de teatru și film în România. Cât de mult s-a scumpit o carte În ultimul an, cultura a fost tratată ca un moft, astfel că tarifele practicate de muzee, teatre și cinematografe au crescut cu aproape 10%. Cărțile și biletele de spectacol au ajuns și ele să fie scumpite. În […]
FOTO | Avertisment DSU: Gheața de pe lacuri, instabilă și foarte periculoasă. Recomandările autorităților
Avertisment DSU: Gheața de pe lacuri, instabilă și foarte periculoasă. Recomandările autorităților Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un avertisment de pericol de îngheț pe lacuri și acumulări de apă, ieri, 17 ianuarie 2026. Ei avertizează că temperaturile scăzute din această perioadă duc la formarea gheții subțiri și instabile pe lacuri, iazuri și alte […]
Salariul minim 2026 | Care este valoarea actuală și de când va crește salariul minim în România. Cu cât rămân salariații „în mână”
Care este valoarea actuală și de când va crește salariul minim în România. Cu cât rămân salariații „în mână” Salariul minim brut pe țară în România va crește la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026, majorare aprobată pentru a spori veniturile angajaților. În perioada ianuarie-iunie 2026 se menține facilitatea fiscală de 300 lei […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Economistul Radu Georgescu: România va intra în incapacitate de plată. Statul a împrumutat cea mai mare sumă în valută împrumutată vreodată într-un an în istoria României
Economistul Radu Georgescu: România va intra în incapacitate de plată. Statul a împrumutat cea mai mare sumă în valută împrumutată...
Creștere a prețurilor la biletele de teatru și film în România. Cât de mult s-a scumpit o carte
Creștere a prețurilor la biletele de teatru și film în România. Cât de mult s-a scumpit o carte În ultimul...
Știrea Zilei
Explozia dintr-un bloc din Alba Iulia. Pașii care urmează până la revenirea locatarilor în apartamente: ,,Urmează o expertiză tehnică legată de structura de rezistență”
Explozia dintr-un bloc din Alba Iulia. Pașii care urmează până la revenirea locatarilor în apartamente: ,,O expertiză tehnică legată de...
FOTO | Explozia dintr-un apartament din Alba Iulia. Au fost făcute demersurile necesare pentru transferul victimei: ,,Beneficiază de un tratament complex”
Explozia dintr-un apartament din Alba Iulia. Au fost făcute demersurile necesare pentru transferul victimei: ,,Beneficiază de un tratament complex” La...
Curier Județean
INCENDIU la Alba Iulia. Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un panou de telecomunicații
INCENDIU în Alba Iulia. Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un panou de telecomunicații Pompierii intervin pentru stingerea...
FOTO | Premiul II la concursul „Eroul meu de ieri și de azi”, obținut de Andrei Podaru, elev al Colegiului Național Militar din Alba Iulia: „Am ales să scriu despre străbunicul meu”
Premiul II la concursul „Eroul meu de ieri și de azi”, obținut de Andrei Podaru, elev al Colegiului Național Militar...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
18 ianuarie 1821: Începutul revoluției lui Tudor Vladimirescu, revoluție care a marcat sfârșitul domniilor fanariote
18 ianuarie 1821: Începutul revoluției lui Tudor Vladimirescu, revoluție care a marcat sfârșitul domniilor fanariote La începutul secolului al XIX-lea,...
18 ianuarie – Creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril
18 ianuarie – Creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril sunt sărbătoriți...