Economistul Radu Georgescu: România a realizat doar 37% din jaloanele PNRR și mai are de îndeplinit 63%. Este infinit mai probabil ca România să câștige Campionatul Mondial de fotbal

Economistul Radu Georgescu atrage atenția asupra riscului ca România să piardă miliarde de euro din PNRR, în condițiile în care, cu doar câteva luni înainte de termenul-limită, țara noastră a îndeplinit puțin peste o treime din jaloanele asumate.

Radu Georgescu arată că România a realizat până în prezent doar 37% din jaloanele prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență, deși programul a început în decembrie 2021 și se încheie în august 2026.

Textul integral scris de economistul Radu Georgescu este următorul

Întrebare de 100 de puncte:

Vor pleca toți miniștrii din Guvern? Sau doar unii? Ieri am văzut la TV o știre care spunea că prim-ministrul va da afară din Guvern miniștrii dacă România va pierde bani din PNRR, fonduri nerambursabile. În poză am pus statusul planului PNRR pentru România, azi, 24 februarie 2026. Statusul este luat de pe site-ul Comisiei Europene.

Hai să gândim un pic.

Programul PNRR a început în decembrie 2021. Până azi, 24 februarie 2026, România a realizat doar 37% din jaloanele PNRR. Mai are de îndeplinit 63% din jaloane. Deci, în 4 ani (48 de luni), România a îndeplinit doar o treime din cerințe. Iar în 6 luni (PNRR se termină în august 2026) România va îndeplini două treimi din cerințe? Pe bune???

Dacă ai lucrat în viața ta cu cifre financiare, îți dai seama că este infinit mai probabil ca România să câștige Campionatul Mondial de fotbal din acest an. De exemplu, Bulgaria stă invers față de România. Până acum, Bulgaria a realizat mai mult de 70% din cerințele PNRR.

La final, fac o recapitulare a fondurilor PNRR – situația la zi: României i-au fost alocate 13,56 miliarde de euro, fonduri nerambursabile. Până azi, România a încasat 6,4 miliarde de euro. Mai sunt disponibile 7,1 miliarde de euro până în august 2026. Concluzii:

Ce crezi că este mai probabil? România să încaseze 7,1 miliarde de euro până în august 2026? Sau România să câștige Campionatul Mondial de fotbal din acest an?

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI