Economistul Radu Georgescu: Este moral ca statul să ia 70% din veniturile lunare? Și după ce îți ia 70% din venituri să spună că nu are bani și că trebuie să plătești și mai multe taxe
În cel mai recent text scris de economistul Radu Georgescu, acesta vorbește despre lipsa educației financiare reale din România și despre modul în care sistemul de taxare s-a transformat, de-a lungul istoriei, într-un mecanism tot apăsător asupra veniturilor oamenilor.
Radu Georgescu susține că educația financiară nu se învață în școală, ci în economia reală, și critică faptul că acest domeniu este dominat, în prezent, de creatori de conținut fără experiență practică.
Economistul explică apariția impozitului pe venit, a TVA-ului și a taxelor pe proprietate, oferind exemple istorice din Marea Britanie, Franța și Statele Unite, și pune în discuție moralitatea unui sistem fiscal care ajunge să preia până la 70% din veniturile lunare ale cetățenilor.
Textul integral scris de Radu Georgescu este următorul:
Eu nu am învățat educația financiară în școală. Deși am făcut facultate economică și am intrat în primii 10 la ASE. Am învățat-o lucrând în departamentele financiare din cele mai mari firme din lume. Aș putea să spun că am lucrat la Mama și Tata corporațiilor. De asemenea, am lucrat cu cei mai mari antreprenori din România. Aș putea să spun că am lucrat cu Mama și Tata antreprenorilor din România. Eu am o datorie morală pentru a face educație financiară în România.
În momentul de față, educația financiară în România este făcută de youtuberi și tiktokeri care nu au lucrat în viața lor într-o firmă. Aceștia nu fac bani din strategii financiare. Ei încearcă să facă bani din vizualizări. Mulți nici măcar asta nu fac.
Conform YouTube, 95% din youtuberi fac sub 100 euro / lună. Am spus că este timpul ca educația financiară din România să fie făcută de oameni care lucrează zi de zi în economia reală. De aceea, îmi voi aloca o oră pe zi pentru a face educație financiară în România.
În acest articol vorbesc despre sistemul de taxare. Este foarte interesant cum au apărut taxele pe planeta Pământ. Până în anul 1850 nu exista nicio taxă sau impozit pe muncă sau veniturile oamenilor. Singura taxă se plătea către Rege. Dacă aveai un teren pe care îl cultivai, Real estate (imobiliare) vine de la „royal estate”, adică teren regal.
În 1850, Marea Britanie avea nevoie de bani pentru a-și finanța războaiele de cucerire. Ministrul de Finanțe a inventat o taxă pe veniturile oamenilor. A numit-o Impozit pe Venit. În mod logic, oamenii s-au revoltat. Au urmat 10 ani de revolte populare.
În România, taxele salariale reprezintă 42% din venituri. În 1950, Franța avea un deficit bugetar foarte mare. Ministrul de Finanțe din Franța a inventat o taxă care se ia după ce venitul a fost deja impozitat. A numit-o TVA. Wow.
Stai un pic. Statul îți ia impozit pe venit. Iar din venitul net începi să plătești o altă taxă?? Când au văzut această taxă, americanii au spus că TVA-ul este o taxă stupidă. Americanii nu au TVA.
În România, taxele pe consum (TVA, accize) sunt în jur de 25%. Dacă îți cumperi o casă, teren, mașină, statul vine și îți ia alte taxe. Wow.
Stai un pic. Statul îți ia impozit pe venit. Din venitul net plătești o altă taxă, TVA, atunci când cumperi bunuri. Și statul vine și îți ia alte taxe după ce ai cumpărat bunurile?? Întrebare de 100 de puncte. Este moral ca statul să ia 70% din veniturile lunare? Și după ce îți ia 70% din venituri să spună că nu are bani și că trebuie să plătești și mai multe taxe?
