Economistul Radu Georgescu: „E foame de bani, băieți”. De ce vând băncile și fondurile de investiții active

Economistul Radu Georgescu a publicat vineri o postare în care încearcă să explice, pe înțelesul tuturor, de ce bursele și activele financiare înregistrează scăderi în această perioadă. Potrivit acestuia, principalul factor este reducerea lichidității la nivel global, determinată de intervențiile recente ale Rezervei Federale a Statelor Unite.

Radu Georgescu susține că băncile și fondurile de investiții au început să vândă active pentru a acoperi necesarul de numerar, în contextul unei piețe tensionate. El atrage atenția și asupra strategiei adoptate de China, care continuă să cumpere masiv aur, sugerând că această direcție ar putea fi un indiciu important pentru investitori.

Redăm mai jos textul integral al postării:

„Azi este vineri și ne pregătim de Vocea României, dar ne uităm cu un ochi și la economie. Poate te întrebi de ce scad bursele? Eram să spun de ce scad păcănelele.

Poate te-ai întrebat de ce bitcoin se prăbușește? Răspunsul îl vezi în poză (Bursele scad atât în România, cât și în SUA, pe fondul vânzărilor masive și al tensiunilor din piețe, în timp ce Fed pompează aproape 30 de miliarde de dolari în sistemul bancar pentru a acoperi prăbușirea rezervelor).

FED (Banca Centrală din America) a băgat această lună în sistemul bancar 29 miliarde de dolari. Cea mai mare sumă după pandemie.

Lichiditatea scade accentuat în sistemul bancar mondial. Iar băncile și fondurile de investiții au început să vândă active deoarece au nevoie de cash. Pe românește, cum spune Puya: “e foame de bani, băieți”.

În curând în acest joc economic se va striga Popa Prostul. Ce ar trebui să facem noi să nu fim Popa Prostul? Păi Banca Centrală din China cumpără masiv aur. In gold we trust. Iar diseară să fie voce!”

