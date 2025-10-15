Economistul Radu Georgescu după ce BNR a publicat situația Contului Curent al României: ,,Te rog, nu te uita peste aceste date economice”

BNR a publicat situația Contului Curent al României în perioada ianuarie – august 2025, astăzi, 14 octombrie. Economistul Radu Georgescu a publicat un mesaj, pe o rețea de socializare, în care vorbește despre situația României.

Textul începe prin a ,,ruga” oamenii să nu studieze datele economice, deoarece înțelegerea acestora dăunează ,,grav ignoranței”.

,,Te rog, nu te uita peste aceste date economice la august 2025. Înțelegerea datelor financiare dăunează grav ignoranței. Dacă te vei uita, probabil vei înțelege în ce direcție se îndrepta economia din România. Probabil te vei duce acasă și vei avea o discuție cu familia despre cum să gestionați banii în perioada următoare. Dacă ești antreprenor sau CEO, te vei duce în firmă și vei avea o ședință cu colegii”, a scris acesta.

Economistul a continuat prin a explica cât a împrumutat Guvernul de la bănci străine și cât a crescut datoria externă a țării:

,,Azi, BNR a publicat situația Contului Curent al României în perioada ianuarie – august 2025. De la începutul anului, Guvernul a împrumutat 15 miliarde de euro de la bănci străine. Iar datoria externă a României a crescut cu 18,8 miliarde de euro de la începutul anului. România este țara din Europa care își crește accelerat datoria.

În comparație, în criza din 2008, România a cerut un ajutor de la FMI de 10 miliarde de euro. În 2025, Guvernul a împrumutat în 10 luni de la bănci străine mai mult decât tot ajutorul FMI din perioada 2009–2013.Probabil că deja știi că România are, în august 2025, cea mai mare inflație din Europa, cel mai mare deficit bugetar și cel mai mare deficit de Cont Curent, cea mai mare scădere a consumului și că Guvernul plătește cele mai mari dobânzi la credite. Te rog, nu te uita peste datele economice„, a explicat Radu Georgescu.

