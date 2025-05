Economistul Radu Georgescu, despre măsurile luate de Donald Trump: Sunt necesare pentru a scoate țara din insolvență. Planul lui seamănă cu cel implementat de Margaret Thatcher în UK

Economistul Radu Georgescu a explicat în cadrul lecției zilnice de economie măsurile pe care Donald Trump le-a luat și cum acestea sunt obligatorii pentru a scoate țara din insolvență.

”Eu sunt un economist practician, înțeleg toate măsurile economice ale lui Donald Trump. Dacă US ar fi o firmă, ar fi în insolvență. Statul cheltuie 40% mai mult decât încasează, iar US are o datorie de 37 trilioane dolari. Această datorie nu mai poate să fie finanțată.

Sunt măsuri economice necesare pentru a scoate țara din insolvență. Donald Trump are în mână niște ași pe care este obligatoriu să-i joace inteligent.

US este cea mai mare piață din lume: 35% din bunurile produse pe planeta Pământ se cumpără de către americani. Nicio țară și nicio companie nu va renunța la cea mai mare piață din lume.

US are cea mai bună tiparniță de bani: când US tipărește bani, exportă inflație pe planeta Pământ deoarece prețul petrolului este în dolari. Toată lumea are nevoie de petrol, deci toată lumea are nevoie de dolari.

Măsurile economice

1. Ajutorul mediului privat

Donald Trump vrea să ia bani de la bugetari și să-i dea către mediul privat. O idee corectă din punct de vedere economic, deoarece ia banii dintr-un sector neproductiv și îi duce într-un sector productiv.

În bugetul pe 2025 se acordă scutiri pentru orele suplimentare, pentru bacșiș, pentru angajații cu salarii mici, adică pentru oamenii care țin baza societății, cei care muncesc mult în condiții grele. Acest plan a fost votat de Congresul din US.

2. Reducerea cheltuielilor bugetare

În 5 luni, au fost concediați peste 200.000 de bugetari. Elon Musk a fost responsabil pentru reducerea cheltuielilor cu 1 trilion $. Acești bani sunt trimiși către sectorul privat, prin reduceri de taxe (punctul 1).

3. Taxe vamale

Donald Trump amenință cu taxele vamale. Nicio țară și nicio companie nu va renunța la cea mai mare piață din lume, iar China, India, UK, Japonia etc au înțeles acest lucru și au negociat cu Donald Trump.

Este posibil ca Europa să rămână Popa Prostul din acest război comercial, vezi declarațiile lui Donald Trump despre negocierile cu Europa.

4. Producția să fie în USA

Donald Trump vrea să aducă în US producția cu valoare adăugată mare: auto, echipamente IT, servicii, echipamente industriale. În acest fel, aduce acasă joburile externalizate și oferă joburi americanilor și în al doilea rând, nu mai finanțează China.

5. Donald Trump și Margaret Thatcher

Planul lui Donald Trump seamănă foarte mult cu planul economic implementat de Margaret Thatcher în UK. Margaret Thatcher este considerată printre cei mai buni Prim Miniștri din istoria planetei Pământ, după ce a redus cheltuielile bugetare și a dus acești bani în mediul privat.

