Economistul Radu Georgescu, despre haosul economic din țara noastră: ,,România este un teatru absurd combinat cu un film de groază”

Radu Georgescu, despre haosul economic din țara noastră: ,,România este un teatru absurd combinat cu un film de groază”

,,România este un teatru absurd combinat cu un film de groază” este de părere Radu Georgescu. Economistul dă din nou exemplu BNR și afirmațiile făcute de reprezentanții BNR. Reamintește astfel că în august 2025, BNR a cheltuit milioane de lei pe produse de protocol și pe vilele de la Sinaia și Păltiniș, iar luna următoare, declarau că românii sunt nemulțumiți că nu toată lumea strânge cureaua.

,,În decembrie 2024, BNR spunea că România are un model economic extraordinar de bun. În septembrie 2025, BNR spunea că România riscă să fie ca Grecia și să nu aibă bani de pensii și salarii. În septembrie 2025, BNR spunea că românii sunt nemulțumiți că nu toată lumea strânge cureaua. În august, BNR a cheltuit milioane de lei pe produse de protocol și pe vilele de la Sinaia și Păltiniș.

Luna asta, mulți români și-au adus aminte că au văzut când erau mici piesa de teatru ,,Rinocerii” scrisă de Eugen Ionescu și au început să pozeze în superiori și să-i facă pe alții rinoceri. A apărut și o melodie.

România este un teatru absurd combinat cu un film de groază: Caragiale X 100! Habar nu avem de istorie!

De mai mulți ani am explicat periodic că haosul economic din România va duce la sărăcirea populației, la probleme sociale și politice. Am un glob de cristal? Nu, doar m-am uitat în istorie.

Al doilea război mondial a fost declanșat de inflație și haosul economic. Acum vin unii cu un aer superior și ne spun că este riscul de război. Păi vedem și noi la TV, nu avem nevoie de melodii de la concursul Mamaia.

Războiul, comunismul, rușii, nu au fost aduși de țărani, țăranii îi urau pe ruși. Își ascundeau fetele și animalele cand treceau rușii prin sat. Bunicii mei au fost țărani fără liceu și fără facultate, dar erau infinit mai deștepți decât cei din ziua de azi care se cred superiori și ne învață cum stă treaba în lume și că este vina noastră ce se întâmplă în lume”, a scris economistul pe Facebook.

