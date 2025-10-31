Economistul Radu Georgescu despre „Halloweenul românesc” care ne amenință buzunarele. „Riscul este că România va trebui să dea banii PNRR înapoi la UE”
Economistul Radu Georgescu avertizează că România se pregătește de un „Halloween românesc”, nu de cel american. Situația economică e mai înfricoșătoare ca niciodată: inflație uriașă, deficite record și gestionarea problematică a fondurilor europene fac viața de zi cu zi tot mai grea pentru români.
Potrivit luieconomistului, în octombrie 2025 România înregistrează cea mai mare inflație, cel mai mare deficit bugetar și cea mai mare dobândă la credite din Europa, în timp ce fondurile PNRR de aproape 8 miliarde euro sunt pierdute. Concluzia economistului e clară: 2026 se anunță un adevărat Halloween economic și social.
Redăm mai textul textul integral publicat pe rețelele sociale:
Romanii se pregatesc de Halloween
Dar nu Halloween-ul american
Ne pregatim de Halloween-ul romanesc
Niciodata Romania nu a stat atat de prost la indicatorii macroeconomici
Cum arata indicatorii macroeconomici in octombrie 2025
1 Cea mai mare inflatie din Europa
Inflatia in Romania este 10%
De 5 ori mai mare decat media inflatiei din Europa
2 Cel mai mare deficit bugetar din Europa
Deficitul pe 2025 a crescut fata de deficitul din 2024, desi toti creditorii au obligat Romania sa reduca deficitul bugetar
3 Cel mai mare deficit comercial din Europa
Adica ne imprumutam ca sa cumparam bunuri produse de altii
4 Cel mai mare deficit de Cont Curent din Europa
Adica din Romania pleaca cei mai multi bani pe relatia comerciala import – export
5 Romania plateste cea mai mare dobanda la credite dintre tarile UE
6 Singura tara din UE care a renuntat la fonduri PNRR !!!
In octombrie 2025 Romania a renuntat la fonduri PNRR in valoare de 7,8 miliarde euro !!!
7 Riscul de a ramane fara fondurile europene
In 5 ani Romania a indeplinit doar 27% din proiectele PNRR
Dar am primit in avans 50% din banii alocati pentru PNRR
Peste 12 luni se va incheia PNRR-ul
Riscul nu este ca UE ne va bloca banii PNRR
Riscul este ca Romania va trebui sa dea banii inapoi la UE
Concluzii
In 2026 va fi un mare Halloween economic, social si politic
