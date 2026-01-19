Economistul Radu Georgescu, despre economia României: ,,Pentru a plăti dobânzile foarte mari, Guvernul trebuie să ia împrumuturi și mai mari”

Economistul Radu Georgescu a publicat o lecție de economie, printr-o postare pe o rețea de socializare, în care avertizează asupra riscurilor majore cu care se confruntă economia României, pe fondul îndatorării accelerate și al dezechilibrelor bugetare tot mai greu de corectat.

În textul său, Radu Georgescu explică mecanismele a ceea ce economiștii numesc „spirala datoriei”, arătând cum nivelul ridicat al împrumuturilor și costurile tot mai mari ale dobânzilor pot împinge România către o criză economică severă.

Textul integral scris de economistul Radu Georgescu este:

Ieri, Traian Băsescu a spus, în felul său, ce explic eu de mai mulți ani. Economiștii îi spun „spirală a datoriei”. Am explicat de mai multe ori pe rețelele sociale. În ultimii 6 ani, România a împrumutat sume imense de bani. De asemenea, România plătește cele mai mari dobânzi la credite.

De exemplu, România plătește în 2026 o dobândă de 2 ori mai mare decât plătește Bulgaria. Din aceste cauze au crescut accelerat dobânzile plătite de Guvernul României. Pentru a plăti dobânzile foarte mari, Guvernul trebuie să ia împrumuturi și mai mari. Dar acest lucru face ca Guvernul să plătească dobânzi și mai mari. Se numește spirală a datoriei.

Traian Băsescu spune că este greu de imaginat cum iese România din această spirală. Aici nu sunt de acord. Nu este greu de imaginat. Statistic, în istoria planetei Pământ, țările care au avut deficite bugetare și deficite de Cont Curent de peste 8% din PIB au trecut prin crize economice puternice. Prin devalorizarea accentuată a monedei. Prin dobânzi foarte mari la credite. Și prin hiperinflatie.

Unii îi spun ajustare fiscală. Eu îi spun habarnism economic.

Oricine a citit măcar o carte de economie știe că nu poți să te dezvolți economic împrumutând sume imense de bani. Pentru că are un efect de bumerang. Este doar o problemă de timp când te va lovi bumerangul. S-a întâmplat cu România în 2009. Cu Grecia în 2012. Cu Argentina în 2015. Cu Turcia în 2021.

Am explicat acum 6 luni că Guvernul Bolojan nu are nicio șansă să evite criza economică.

Că este un guvern de sacrificiu. Eu, dacă aș ști că sunt de sacrificiu, măcar să rămân în istorie și în baladele populare. Ilie Bolojan putea să fie un Che Guevara român. Putea să taie toate salariile nesimțite de la stat. Să reducă toate consiiliile de administrație de la firmele de stat, etc.

Dar a preferat cea mai proastă cale. Să declanșeze o avalanșă de creșteri de taxe. Acest lucru duce mult mai repede economia în recesiune. Suntem pe 19 ianuarie 2026 și România nu are buget pentru anul 2026. Nu are nici măcar proiect de buget. Nici măcar o schiță de buget. Motivul nu este economic. Motivul este matematica.

Pur și simplu nu poți să faci un buget în care deficitul trebuie să scadă cu 50 miliarde lei comparat cu 2025. Dacă iei în calcul și dobânzile care vor crește cu cel puțin 10 miliarde lei în 2026, îți dai seama că, de fapt, Guvernul trebuie să facă economie de 60 miliarde lei.

Probabil se va pune în buget că România va încasa în 2026 fonduri nerambursabile PNRR în suma de 7 miliarde euro. Este singurul colac de salvare. Dar în 2025 România a primit doar 600 milioane euro fonduri nerambursabile din PNRR. Iar în semestrul 2 2025 a primit zero euro.

Să pui în buget că România va încasa 7 miliarde euro fonduri nerambursabile este echivalent cum ai pune în buget că România va câștiga campionatul mondial de fotbal din acest an.

Eu cred că guvernul actual va fi demis până în august, când vom avea execuția bugetară pe semestrul 1 2026. Probabil până la următoarele alegeri vom avea mai multe guverne tehnocrate care vor pregăti următoarele alegeri.

Iar la următoarele alegeri România va avea o surpriză foarte mare.

