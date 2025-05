Economistul Radu Georgescu: „Cum se explică rezultatul alegerilor? Economia ne-a dat o bâtă în cap!”

Economistul Radu Georgescu afirmă că explicația pentru rezultatul alegerilor poate fi găsit în economie, la lecția despre inflație.

„Mulți oameni sunt surprinși de rezultatul alegerilor de duminică. Eu nu sunt. Am explicat de mai multe ori că în anul 1 de la ASE se învață despre un element foarte important în economie. Se numește inflație. Warren Buffett spune că inflația este mai periculoasă decât bomba atomică.

Pentru cei care nu știu, inflația a dus la căderea de imperii. A declanșat al Doilea Război Mondial. A generat răscoale și revolte sociale. Pentru cei care nu știu, România are de 4 ani cea mai mare inflație din UE. Ups. Cu alte cuvinte, mulți oameni din România învață acum live ce se învață în anul 1 la ASE.

Eu înțeleg perfect pe cei care au votat cu George Simion. Am rude care au votat cu el. Cea mai mare greșeală acum este că aceștia să fie considerați „inferiori intelectual”. Poate nu știai dar americanii au o vorbă: „It’s just the economy, stupid” („E doar economie, prostule”).

Acest slogan spune că pe planeta Pământ, oamenii votează cu un ochi în portofel și cu un ochi la lista de politicieni. Când votează, pe oameni îi interesează în primul rând dacă au bani să-și întrețînă copiii și familia. Și acum urmează paradoxurile economice din România. Eu le-am explicat de mai multe ori: economia României a fost susținută de cei care sunt numiți acum „inferiori intelectual”.

Milioane de români au plecat în străinătate pentru a avea o situație economică mai bună pentru copii și familie. În ultimii 20 de ani diaspora a trimis în România peste 120 de miliarde de euro. Mai mulți bani decât am primit de la UE sau investiții ale firmelor străine. Asta-i realitatea economică. Pe scurt, diaspora a fost cel mai mare investitor din România în ultimii 20 de ani.

Paradoxul economic continuă. Acești bani au intrat în băncile din Romania și au fost acordate credite (imobiliare, mașini , etc) în special către cei care acum consideră votanții lui George Simion „inferiori intelectual”. Din cauza acestor credite, prețurile din România au explodat, în special la apartamente. Probabil 70% dintre românii din România nu mai pot să-și cumpere o casă sau să să-și întrețină OK copiii și familia.

Acum ai înțeles? Acum mai este o surpriză? Nu este vorba despre inferioritate intelectuală. Este vorba doar despre economia care ne-a dat o bâtă în cap. În următorii ani vom mai primi bâte în cap de la economie. Este timpul să ne punem casca de protecție”, spune Radu Georgescu într-o postare în mediul online.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI