Economistul Radu Georgescu: Cum protejez eu banii familiei și firmei mele. În România am conturi bancare în euro la bănci care sunt considerate cu o importanță sistemică globală

Economistul Radu Georgescu a explicat, ca răspuns la întrebările primite în ultima perioadă, cum își protejează el personal banii familiei și firmei, aceasta putând constitui un ghid din sursă autorizată pentru toți cei interesați.

„1. Depozite în euro

În România am conturi bancare în euro la bănci care sunt considerate cu o importanță sistemică globală. Aceste bănci vor fi apărate de guverne orice s-ar întâmpla pe planeta Pământ. În Romînia sunt 3 bănci care au această importanță globală.

(Vezi lista AICI)

2. Conturi în bănci externe

Eu am conturi la banca daneză Saxo Bank. În 5 minute cei de la Saxo iți fac cont cu IBAN de Danemarca. Trebuie doar să faci poză la buletin. Banii sunt garantați 100.000 euro de guvernul danez. Saxo Bank este un fel de Revolut Atenție! Dacă ești din România, contul tău de Revolut are IBAN de România, nu de UK! Acum 2 luni o bancă din România m-a sunat că îmi închid contul bancar dacă nu vin în agenție cu buletinul să-mi actualizez datele la bancă. Poftim? Ați înnebunit? Am fost în agenție cu buletinul și copie după buletin. Am semnat vreo 10 formulare. Bonus: m-au pus să completez un chestionar idiot. Trebuia să bifez daca sunt terorist, traficant de droguri. Așa ceva… Sunt curios dacă în istoria sistemului bancar din România a bifat cineva că este terorist.

3. Platforma de tranzacționare

Eu am cont pe platforma eToro. eToro este reglementată de legile din UK. Spre deosebire de o bancă, aceștia nu au voie să folosească banii clienților. Banii clienților sunt în banca JPMorgan, cea mai mare bancă din lume. De asemenea pe această platformă poți să cumperi acțiuni la bursa din America. Acțiunile cumpărate sunt pe numele tău și nu poate nimeni să ți le ia.

4. Economia

Până acum poate era un moft să înțelegi cum funcționează economia. De acum este un lucru obligatoriu.

Următoarea lecție de economie va fi după alegeri. Atunci vom ști ce scenariu economic trebuie să aplicăm pentru a ne proteja familia și firmele”, a spus Radu Georgescu.

