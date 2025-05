Economistul Adrian Negrescu: ,,România are nevoie de oameni care să gândească ,,outside the box’’, cu experiență și expertiză. Majorarea TVA, a impozitului pe venit, a accizelor și taxelor pe proprietate, vor crește evaziunea fiscală”

Economistul Adrian Negrescu susține că România are nevoie de oameni care să gândească ,,outside the box’’, cu experiență și expertiză, capabili să reducă fraudele fiscale.

Creșterea TVA, a impozitului pe venit, majorarea accizelor și a taxelor pe proprietate nu vor face altceva decât să crească evaziunea fiscală și să reducă apetitul investitorilor pentru a deschide noi business-uri, scrie economistul în cea mai recentă postare de pe rețelele sociale.

”Prima măsură pe care noul președinte, indiferent cine va fi acesta, ar trebui să o pună în practică împreună cu noul premier ar fi să dea afară birocrații din Ministerul Finanțelor, această ,,aristocrație bugetară’’ foarte bine plătită care, de ani de zile, n-a avut decât o singură soluție la problema deficitului – să creștem taxele din pix, fără studii de impact, fără analize fundamentate.

Am crescut taxele deja de 4 ori în ultimii 3 ani iar dacă vom merge cu ,,reforma fiscală’’ mai departe, vom duce economia în recesiune.

Reforma fiscală prevăzută în PNRR nu înseamnă să crești taxele, ci să iei măsuri active pentru a reduce evaziunea fiscală, pentru a crește baza de impozitare, pentru a stimula producția, economia, în așa fel încât să aduni mai mulți bani la buget.

Creșterea TVA, a impozitului pe venit, majorarea accizelor și a taxelor pe proprietate nu vor face altceva decât să crească evaziunea fiscală și să reducă apetitul investitorilor pentru a deschide noi business-uri. Și așa vânzările în majoritatea ramurilor economice sunt la pământ.

Să nu uităm că suntem singura țară din UE care aplicăm o taxă pe stâlp și o alta pe cifra de afaceri a multinaționalelor, că am modificat Codul Fiscal de peste 400 de ori în ultimii 3 ani și am dat peste cap majoritatea planurilor de investiții din România, alungând investitorii.

Faptul că investitorii au retras, în numai câteva zile, peste 6 miliarde de euro din România trebuie să fie un semnal de alarmă pentru noul guvern.

Dacă vom merge pe ,,reforma fiscală’’ a lui Boloș&co, România riscă să își piardă și ultimele argumente investiționale pe care le avea în fața țărilor din regiune.

Cred că, dimpotrivă, trebuie să găsim soluții pentru a reduce taxele pe muncă, pentru a stimula firmele să creeze noi locuri de muncă, pentru a da salarii mai mari oamenilor. Asta mai cu seamă că trăim din consum, principalul motor al economiei.

Dincolo de concedierea birocraților din MFP, cred că este absolut necesară și o reformă a ANAF care, în continuare, se focusează pe mica evaziune, din zona IMM-urilor, în loc să intervină, de exemplu, în cazul fraudelor de tip TVA Carusel, acolo unde se pierd miliarde de euro.

Dacă nu avem cu cine să reformăm ANAF-ul, să angajăm expertiză din mediul privat, de la firmele de consultanță românești și străine, să dezvoltăm un organism de monitorizare independentă a Fiscului care să vină cu soluții concrete pentru a reforma acest aparat public ineficient.

În ANAF sunt oameni care își fac treaba, sunt îngropați în dosare, însă problema nu e la ei. E la birocrații din funcțiile de răspundere care se dovedesc incapabili să genereze o reformă reală a sistemului de taxare, dovadă că avalanșa de e-uri fiscale a fost ca o frecție la un picior de lemn. S-au aplicat tot celor care plătesc, nu au rezolvat problema evaziunii în care se adâncește economia.

Avem nevoie de oameni care să gândească ,,outside the box’’, cu experiență și expertiză, capabili de exemplu să aplice eficient taxarea inversă, o soluție pentru reducerea fraudelor fiscale”, a scris Adrian Negrescu pe rețelele de socializare.

