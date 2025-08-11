Ecologizare a haldei de steril Vârciorogul prin exploatare și amenajare a drumului spre cascada Vârciorogul: Undă verde pentru proiect din partea agenției de mediu

Ecologizare a haldei de steril Vârciorogul prin exploatare și amenajare a drumului spre cascada Vârciorogul: Undă verde pentru proiect

Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate a decis că proiectul „Ecologizarea haldei de steril Vârciorogul prin exploatare, amenajarea drumului spre cascada Vârciorogul”, al Primăriei Arieșeni, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Exploatarea de agregate minerale are drept scop ecologizarea haldei de steril și amenajarea drumului către Cascada Vȃrciorog cu materialul din haldă.

Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele: proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa 2, pct. 2, lit. a) Industria extractiva- exploatari miniere de suprafață și pct. 10 lit. e) construcția drumurilor, porturilor și instalațiilor portuare, inclusiv a porturilor de pescuit, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1.

Investiția se va realiza pe un teren având suprafața totală de 9.780 de metri pătrați din care perimetrul de exploatare are o suprafață de 3.960 de metri pătrați, lucrările propuse sunt de ecologizare a haldei de steril Vârciorog prin exploatare și amenajarea drumului spre cascadă Vârciorog.

În perimetrul „Halda Vârciorogul” resursele în cantitate de 30.000 de metri cubi sunt deschise în totalitate, fiind necesară doar intreținerea regulată a drumurilor pe care asigură transportul materialului extras din haldă, prin balastare periodică (în funcție de necesități), nivelare și tasare cu buldozerul / încărcătorul frontal.

Accesul pe haldă se realizează cu o rampă de acces pe marginea sudică care urcă până la cota +1115 metri, după care se întoarce și se transformă într-o semitranșee de atac.

Se vor deschide din această rampă de acces două trepte una la bază la cota +1100 metri și una la jumătatea haldei, la cota +1115 metri. Rampa va permite accesul unui excavator care va împinge materialul la baza ei, de unde va fi încărcat în autobasculante de către un încarcător frontal sau un excavator.

La finalul exploatării produsului rezidual din haldă, se vor executa lucrările pentru refacerea mediului reprezentate prin lucrările necesare sistematizării și amenajării taluzului natural rămas și a terenului adiacent.

Accesul se face din DN75, la intrarea-iesirea din Arieșeni către Nucet, pe un drum comunal de piatră ce urmărește valea Vȃrciorogul până la baza haldei de steril. Pe perioada exploatării, drumul de exploatare va fi întreținut permanent cu material din haldă.

