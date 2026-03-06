Echipele de robotică din Alba repartizate în grupe diferite în finala FIRST Tech Challenge România 2026 DECODE: „Încep srategiile și emoțiile”
Echipele de robotică din Alba repartizate în grupe diferite în finala FIRST Tech Challenge România 2026 DECODE
Echipele de robotică din Alba, Xeo și IDeaL Electronics, au fost repartizate în grupe diferite în finala FIRST Tech Challenge România 2026 DECODE.
Citește și: FOTO | IDeaL Electronics, calificată la etapa națională FIRST Tech Challenge România 2026 DECODE. Echipa din Cugir a reușit să ajungă în faza finală a competiției de robotică
Xeo, echipa de robotică a Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, face parte din „Divizia Coandă”, în vreme ce echipa de robotică din Cugir, IDeaL Electronics, este în „Divizia Vlaicu”.
Citește și: FOTO | Team XEO #14278, echipa de robotică a Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, calificată la etapa națională FIRST Tech Challenge România 2026 DECODE
„Așteptarea a luat sfârșit, încep strategiile și emoțiile! Din acest moment sunt disponibile pe ftc-events echipele participante în cele două divizii”, au anunțat, joi, 5 martie 2026, organizatorii.
Echipele din Alba și-au procurat „biletele” pentru etapa finală în urma prestațiilor remarcabile din etapa regională de la Alba Iulia.
Etapa națională a FIRST Tech Challenge România 2026 DECOD va avea loc în perioada 13-15 martie 2026 la Sala Polivalentă din București.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Programul „Alba Iulia, Capitala Tineretului din România 2026”, start oficial. Ce activități sunt pregătite în primul weekend
Programul „Alba Iulia, Capitala Tineretului din România 2026”, start oficial. Ce activități sunt pregătite în primul weekend Astăzi, 6 martie 2026, de la ora 18.00, la Sala Unirii, a început oficial programul „Alba Iulia, Capitala Tineretului din România 2026”. Municipiul Alba Iulia a lansat oficial programul „Capitala Tineretului din România 2026″ în data de 10 […]
VIDEO | Șeful Poliției din Blaj și luptătorii SAS, gest emoționant de Ziua Femeii la Colegiul „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia: Au oferit flori profesoarelor
Șeful Poliției din Blaj și luptătorii SAS, gest emoționant de Ziua Femeii la Colegiul „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia: Au oferit flori profesoarelor Șeful Poliției Municipiului Blaj, comisarul-șef de poliție Muntean Răzvan, a revenit vineri, 6 martie 2026, la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, liceul unde a făcut primii […]
Bărbat din Câmpeni, prins cu peste 27.000 de țigarete ascunse acasă și în mașină: Marfa urma să fie vândută într-un magazin. Este cercetat penal
Bărbat din Câmpeni, prins cu peste 27.000 de țigarete ascunse acasă și în mașină: Marfa urma să fie vândută într-un magazin. Este cercetat penal Un bărbat din orașul Câmpeni este cercetat penal după ce polițiștii și procurorii au descoperit peste 27.000 de țigarete fără marcaj fiscal, pe care acesta le-ar fi deținut în vederea comercializării. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Avocatul Poporului a sesizat CCR privind ordonanța Guvernului care taie mii de posturi din administrație. Actul normativ analizat nu ar avea un obiect de reglementare clar
Avocatul Poporului a sesizat CCR privind ordonanța Guvernului care taie mii de posturi din administrație. Actul normativ analizat nu ar...
Dani Mocanu ar urma să ajungă la închisoare în România. Manelistul va fi predat de autoritățile italiene
Dani Mocanu ar urma să ajungă la închisoare în România. Manelistul va fi predat de autoritățile italiene Dani Mocanu, aflat...
Știrea Zilei
Femeie din Alba, înșelată de falși reprezentanți ANAF: A rămas fără 300.000 de euro din contul firmei. Cum au acționat
Femeie din Alba, înșelată de falși reprezentanți ANAF: A rămas fără 16 miliarde de lei din contul firmei. Cum au...
VIDEO | PERCHEZIȚII la Câmpeni, la persoane care dețineau ilegal țigarete: Doi bărbați de 60 și 54 de ani, REȚINUȚI. Ce au descoperit polițiștii
VIDEO | PERCHEZIȚII la Câmpeni, la persoane care dețineau ilegal țigarete: Doi bărbați de 60 și 54 de ani, REȚINUȚI....
Curier Județean
Echipele de robotică din Alba repartizate în grupe diferite în finala FIRST Tech Challenge România 2026 DECODE: „Încep srategiile și emoțiile”
Echipele de robotică din Alba repartizate în grupe diferite în finala FIRST Tech Challenge România 2026 DECODE Echipele de robotică...
VIDEO | Programul „Alba Iulia, Capitala Tineretului din România 2026”, start oficial. Ce activități sunt pregătite în primul weekend
Programul „Alba Iulia, Capitala Tineretului din România 2026”, start oficial. Ce activități sunt pregătite în primul weekend Astăzi, 6 martie...
Politică Administrație
VIDEO | Primăria Blaj a semnat două contracte de aproape 3 milioane de euro: Investiții noi în eficientizarea energetică și digitalizarea administrației
Primăria Blaj a semnat două contracte de aproape 3 milioane de euro: Investiții noi în eficientizarea energetică și digitalizarea administrației...
FOTO | Activitatea unei primării din Alba mutată temporar în clădirea unei foste grădinițe: Care este motivul
Activitatea unei primării din Alba mutată temporar în clădirea unei foste grădinițe: Care este motivul În județul Alba activitatea Primăriei...
Opinii Comentarii
5 martie 1920: S-a născut, la Sebeș, Radu Stanca, poet, dramaturg, regizor, mentor si membru marcant al Cercului Literar de la Sibiu
5 martie 1920: S-a născut, la Sebeș, Radu Stanca, poet, dramaturg, regizor, mentor si membru marcant al Cercului Literar de...
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru
2 martie: Nașterea „poetului temnițelor”, Radu Gyr, supus la închisoarea din Aiud la un regim deosebit de aspru Astăzi se...