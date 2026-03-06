Echipele de robotică din Alba repartizate în grupe diferite în finala FIRST Tech Challenge România 2026 DECODE: „Încep srategiile și emoțiile”

Echipele de robotică din Alba repartizate în grupe diferite în finala FIRST Tech Challenge România 2026 DECODE

Echipele de robotică din Alba, Xeo și IDeaL Electronics, au fost repartizate în grupe diferite în finala FIRST Tech Challenge România 2026 DECODE.

Xeo, echipa de robotică a Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, face parte din „Divizia Coandă”, în vreme ce echipa de robotică din Cugir, IDeaL Electronics, este în „Divizia Vlaicu”.

„Așteptarea a luat sfârșit, încep strategiile și emoțiile! Din acest moment sunt disponibile pe ftc-events echipele participante în cele două divizii”, au anunțat, joi, 5 martie 2026, organizatorii.

Echipele din Alba și-au procurat „biletele” pentru etapa finală în urma prestațiilor remarcabile din etapa regională de la Alba Iulia.

Etapa națională a FIRST Tech Challenge România 2026 DECOD va avea loc în perioada 13-15 martie 2026 la Sala Polivalentă din București.

