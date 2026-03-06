Curier Județean

Echipele de robotică din Alba repartizate în grupe diferite în finala FIRST Tech Challenge România 2026 DECODE: „Încep srategiile și emoțiile”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 12 minute

în

De

Echipele de robotică din Alba repartizate în grupe diferite în finala FIRST Tech Challenge România 2026 DECODE

Echipele de robotică din Alba, Xeo și IDeaL Electronics, au fost repartizate în grupe diferite în finala FIRST Tech Challenge România 2026 DECODE.

Citește și: FOTO | IDeaL Electronics, calificată la etapa națională FIRST Tech Challenge România 2026 DECODE. Echipa din Cugir a reușit să ajungă în faza finală a competiției de robotică

Xeo, echipa de robotică a Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, face parte din „Divizia Coandă”, în vreme ce echipa de robotică din Cugir, IDeaL Electronics, este în „Divizia Vlaicu”.

Citește și: FOTO | Team XEO #14278, echipa de robotică a Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, calificată la etapa națională FIRST Tech Challenge România 2026 DECODE

„Așteptarea a luat sfârșit, încep strategiile și emoțiile! Din acest moment sunt disponibile pe ftc-events echipele participante în cele două divizii”, au anunțat, joi, 5 martie 2026, organizatorii.

Echipele din Alba și-au procurat „biletele” pentru etapa finală în urma prestațiilor remarcabile din etapa regională de la Alba Iulia.

Etapa națională a FIRST Tech Challenge România 2026 DECOD va avea loc în perioada 13-15 martie 2026 la Sala Polivalentă din București.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | Programul „Alba Iulia, Capitala Tineretului din România 2026”, start oficial. Ce activități sunt pregătite în primul weekend

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

6 martie 2026

De

Programul „Alba Iulia, Capitala Tineretului din România 2026”, start oficial. Ce activități sunt pregătite în primul weekend Astăzi, 6 martie 2026, de la ora 18.00, la Sala Unirii, a început oficial programul „Alba Iulia, Capitala Tineretului din România 2026”. Municipiul Alba Iulia a lansat oficial programul „Capitala Tineretului din România 2026″ în data de 10 […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Șeful Poliției din Blaj și luptătorii SAS, gest emoționant de Ziua Femeii la Colegiul „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia: Au oferit flori profesoarelor

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

6 martie 2026

De

Șeful Poliției din Blaj și luptătorii SAS, gest emoționant de Ziua Femeii la Colegiul „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia: Au oferit flori profesoarelor Șeful Poliției Municipiului Blaj, comisarul-șef de poliție Muntean Răzvan, a revenit vineri, 6 martie 2026, la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, liceul unde a făcut primii […]

Citește mai mult

Curier Județean

Bărbat din Câmpeni, prins cu peste 27.000 de țigarete ascunse acasă și în mașină: Marfa urma să fie vândută într-un magazin. Este cercetat penal

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 ore

în

6 martie 2026

De

Bărbat din Câmpeni, prins cu peste 27.000 de țigarete ascunse acasă și în mașină: Marfa urma să fie vândută într-un magazin. Este cercetat penal Un bărbat din orașul Câmpeni este cercetat penal după ce polițiștii și procurorii au descoperit peste 27.000 de țigarete fără marcaj fiscal, pe care acesta le-ar fi deținut în vederea comercializării. […]

Citește mai mult