FOTO | Team XEO #14278, echipa de robotică a Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, calificată la etapa națională FIRST Tech Challenge România 2026 DECODE

Team XEO #14278, echipa de robotică a Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, calificată la etapa națională FIRST Tech Challenge România 2026 DECODE

Team XEO #14278, echipa de robotică a Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, s-a calificat la etapa națională FIRST Tech Challenge România 2026 DECODE în urma etapei regionale Centru de la Alba Iulia.

„Suntem foarte mândri de performanța noastră la Regionala Centru atât pe teren, cât și pentru faptul că am reușit să primim premiul Inspire II.

Le mulțumim tuturor celor care ne au fost alături, mentorilor, sponsorilor și părinților noștri!

Ne vedem la Națională!”, au transmis reprezentanții echipei.

Team XEO #14278 este una dintre echipele-pionier ale FIRST Tech Challenge în România (rookie year 2017) și a reprezentat țara de două ori la FIRST Championship, în 2018 și 2019, la Detroit. De-a lungul anilor, echipa a construit o comunitate locală FIRST care a implicat sute de elevi și s-a calificat în fiecare an la etapa națională, de multe ori aflându-se între cele mai performante echipe din România.

Cel mai recent proiect major de impact este inițierea, alături de Consiliul Județean Alba, a programului „XEO – Robotul Județului Alba”, dedicat elevilor din școlile generale.

