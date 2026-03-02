Curier Județean

FOTO | Team XEO #14278, echipa de robotică a Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, calificată la etapa națională FIRST Tech Challenge România 2026 DECODE

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Team XEO #14278, echipa de robotică a Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, calificată la etapa națională FIRST Tech Challenge România 2026 DECODE

Team XEO #14278, echipa de robotică a Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia, s-a calificat la etapa națională FIRST Tech Challenge România 2026 DECODE în urma etapei regionale Centru de la Alba Iulia.

„Suntem foarte mândri de performanța noastră la Regionala Centru atât pe teren, cât și pentru faptul că am reușit să primim premiul Inspire II.

Le mulțumim tuturor celor care ne au fost alături, mentorilor, sponsorilor și părinților noștri!

Ne vedem la Națională!”, au transmis reprezentanții echipei.

Team XEO #14278 este una dintre echipele-pionier ale FIRST Tech Challenge în România (rookie year 2017) și a reprezentat țara de două ori la FIRST Championship, în 2018 și 2019, la Detroit. De-a lungul anilor, echipa a construit o comunitate locală FIRST care a implicat sute de elevi și s-a calificat în fiecare an la etapa națională, de multe ori aflându-se între cele mai performante echipe din România.

Cel mai recent proiect major de impact este inițierea, alături de Consiliul Județean Alba, a programului „XEO – Robotul Județului Alba”, dedicat elevilor din școlile generale.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

„Statu’ la vase în Lunea Paștelui” 2026: Au început pregătirile pentru obiceiul unic în țară, de la Șugag: Apel către tinerii proaspăt căsătoriți

Bogdan Ilea

Publicat

acum 12 ore

în

1 martie 2026

De

„Statu’ la vase în Lunea Paștelui” 2026: Au început pregătirile pentru obiceiul unic în țară, de la Șugag: Apel către tinerii proaspăt căsătoriți Au început pregătirile pentru ediția a 2026 a obiceiului „Statu’ la vase în Lunea Paștelui”, obicei unic în țară, care are loc la Șugag. „Tinerii căsătoriți în timpul anului Pascal 2025-2026 sunt […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Ansamblul „Tradiții Uiorene” a oferit mărțișoare doamnelor și domnișoarelor care au petrecut ziua de 1 Martie la Băile Sărate din Ocna Mureș

Bogdan Ilea

Publicat

acum 14 ore

în

1 martie 2026

De

Ansamblul „Tradiții Uiorene” a oferit mărțișoare doamnelor și domnișoarelor care au petrecut ziua de 1 Martie la Băile Sărate din Ocna Mureș Ansamblul „Tradiții Uiorene” a oferit, astăzi, 1 martie 2026, mărțișoare doamnelor și domnișoarelor care au ales să petreacă începutul primăverii la Băile Sărate Ocna Mureș. Acțiunea s-a desfășurat alături de primarul orașului Ocna […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | 1 Martie cu zâmbete la Căminul pentru Vârstnici din Alba Iulia. Rotary și Interact, alături de seniori: ,,Scopul vizitei a fost combaterea izolării prin interacțiune între generații”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 14 ore

în

1 martie 2026

De

1 Martie cu zâmbete la Căminul pentru Vârstnici din Alba Iulia. Rotary și Interact, alături de seniori: ,,Scopul vizitei a fost combaterea izolării prin interacțiune între generații” Căminul pentru Vârstnici din Alba Iulia a fost vizitat, astăzi, 1 martie 2026, de membrii Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis și de voluntarii Interact Alba Iulia, care […]

Citește mai mult