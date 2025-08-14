Echipamente și dotări pentru compartimentul de microbiologie al Spitalului Municipal Aiud: Achiziție în valoare de peste 2,5 milioane de lei
Echipamente și dotări pentru compartimentul de microbiologie al Spitalului Municipal Aiud: Achiziție în curs
Spitalul Municipal Aiud a lansat, în 7 august 2025, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de achiziție prin licitație publică a unor echipamente și dotări pentru compartimentul de microbiologie al unității medicale.
Valoarea totală estimată a achiziției este de 2.518.323 de lei, fără TVA.
Data limită pentru primirea ofertelor este 18 septembrie 2025.
Lista de achiziții cuprinde echipamente avansate pentru diagnostic microbiologic rapid și integrat, analizor automat hemocultură, dotări auxiliare de laborator și mobilier medical.
Spitalul Municipal Aiud reprezintă una dintre cele mai importante unități medicale din județul Alba, având o tradiție îndelungată în oferirea serviciilor de sănătate pentru comunitatea locală și nu numai.
Spitalul Municipal Aiud funcționează ca o unitate sanitară cu paturi, asigurând asistență medicală preventivă, curativă și de recuperare. Este dotat cu secții și echipamente medicale necesare pentru diagnostic și tratament.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Incendiu violent la o șură din Poiana Ampoiului. Intervin mai multe echipaje de pompieri
Incendiu violent la o șură din Poiana Ampoiului. La fața locului intervin mai multe echipaje de pompieri Pompierii ISU Alba intervin de urgență la un incendiu izbucnit în localitatea Poiana Ampoiului din județul Alba. Conform primelor date, focul se manifestă la o anexă gospodărească de tip șură. Incendiul se manifestă generalizat la o șură, pe […]
AUR își anunță intenția de a prelua guvernarea din toamnă: George Simion îl propune pe Călin Georgescu pentru funcția de prim-ministru
Șoc în sfera politică! AUR își face planurile pentru guvernare: George Simion propune o coaliție cu PSD și numirea lui Călin Georgescu ca prim-ministru Liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a anunțat marți, 12 august, că formațiunea sa își propune să intre la guvernare începând din toamnă, în eventualitatea în care o moțiune […]
Ce școli și grădinițe urmează să fie comasate în Alba: Precizări oficiale. LISTA
Ce școli și grădinițe urmează să fie comasate în Alba Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Alba a transmis, la solicitarea publicației „Ziarul Unirea”, lista unităților de învățământ cu personalitate juridică propuse pentru reorganizare din anul școlar 2025-2026, ca urmare a ultimelor modificări legislative, întrucât au mai puțin de 500 de elevi, respectiv 250 de preșcolari. Potrivit […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum se vor desfășura examenele naționale în anul de învățământ 2025-2025: Ordinele de ministru sunt în consultare publică
Cum se vor desfășura examenele naționale în anul de învățământ 2025-2025 Ministerul Educației a lansat, marți, 12 august în consultare...
PENSII PRIVATE 2025 | Românii care contribuie benevol la Pilonul III de pensii private vor avea avantaje fiscale. Care sunt aceste avantaje
PENSII PRIVATE 2025 | Românii care contribuie voluntar la Pilonul III de pensii private vor avea avantaje fiscale. Care sunt...
Știrea Zilei
Raport dur al Departamentului de Stat al SUA: Anularea alegerilor prezidențiale din România, un precedent periculos și o restricție fără precedent asupra libertății de exprimare
Un raport sever al Departamentului de Stat al SUA provoacă un nou scandal mediatic în România. Conform acestuia, invalidarea alegerilor...
Comunicat de presă | Afacere „liberală” cu parfum penal – microbuze școlare cumpărate la prețuri umflate pe bani europeni
Comunicat de presă | Afacere „liberală” cu parfum penal – microbuze școlare cumpărate la prețuri umflate pe bani europeni Consiliul...
Curier Județean
Echipamente și dotări pentru compartimentul de microbiologie al Spitalului Municipal Aiud: Achiziție în valoare de peste 2,5 milioane de lei
Echipamente și dotări pentru compartimentul de microbiologie al Spitalului Municipal Aiud: Achiziție în curs Spitalul Municipal Aiud a lansat, în...
FOTO | Incendiu violent la o șură din Poiana Ampoiului. Intervin mai multe echipaje de pompieri
Incendiu violent la o șură din Poiana Ampoiului. La fața locului intervin mai multe echipaje de pompieri Pompierii ISU Alba...
Politică Administrație
FOTO | Lucrări avansate la modernizarea școlii și la noua sală de sport din Șpring
Școală modernizată și sală de sport nouă la Șpring: Lucrări avansate Școala gimnazială unde vor învața elevii din clasele III-VIII,...
FOTO | Creșă nouă în cartierul Aleea Parc din Sebeș: A fost construită pe amplasamentul unei foste centrale termice
Creșă nouă în cartierul Aleea Parc din Sebeș Noua creșă, edificată în cartierul Aleea Parc, a fost recepționată, marți, 12...
Opinii Comentarii
Mesaje de SFANTA MARIA 2025. Urări şi felicitări pe care le poţi transmite persoanelor care îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfânta Maria 2025 • Urări de ”la mulți ani” de Sfântă Marie Mică • SMS şi felicitări de ziua...
14 august 1916, România intră în Primul Război Mondial de partea Antantei. Proclamațiile regelui Ferdinand către soldații români
14 august 1916, România intră în Primul Război Mondial de partea Antantei. Proclamațiile regelui Ferdinand către soldații români În data...