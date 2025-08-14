Echipamente și dotări pentru compartimentul de microbiologie al Spitalului Municipal Aiud: Achiziție în valoare de peste 2,5 milioane de lei

Echipamente și dotări pentru compartimentul de microbiologie al Spitalului Municipal Aiud: Achiziție în curs

Spitalul Municipal Aiud a lansat, în 7 august 2025, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de achiziție prin licitație publică a unor echipamente și dotări pentru compartimentul de microbiologie al unității medicale.

Valoarea totală estimată a achiziției este de 2.518.323 de lei, fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 18 septembrie 2025.

Lista de achiziții cuprinde echipamente avansate pentru diagnostic microbiologic rapid și integrat, analizor automat hemocultură, dotări auxiliare de laborator și mobilier medical.

Spitalul Municipal Aiud reprezintă una dintre cele mai importante unități medicale din județul Alba, având o tradiție îndelungată în oferirea serviciilor de sănătate pentru comunitatea locală și nu numai.

Spitalul Municipal Aiud funcționează ca o unitate sanitară cu paturi, asigurând asistență medicală preventivă, curativă și de recuperare. Este dotat cu secții și echipamente medicale necesare pentru diagnostic și tratament.

