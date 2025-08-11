Echipamente digitale pentru Școala Gimnazială „Aron Cotruș” Cergău Mare: Achiziție în derulare

Echipamente digitale pentru Școala Gimnazială „Aron Cotruș” Cergău Mare: A fost lansată achiziția

Primăria Cergău a lansat, vineri, 8 august 2025, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de achiziție prin licitație publică a unor echipamente digitale pentru laboratorul de informatică, laboratorul multidisciplinar și sălile de clasă.

Achiziția se realizează in cadrul proiectului “Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale „Aron Cotruș” Cergău Mare, comuna Cergău, județul Alba”, derulat prin PNRR.

Valoarea totală estimată a achiziției este de 305.960 de lei, fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 20 august 2025.

Se dorește achiziționarea următoarelor tipuri de echipamente: – tablă interactivă – 11 buc; – suport fix table interactive – 9 buc; – suport mobil table interactive – 2 buc; – sisteme all-in-one – 18 buc; – laptop -11 buc; – sistem sunet – 11 buc; – imprimantă multifuncțională – 10 buc; – cameră videoconferință – 11 buc; – router wifi – 1 buc ; – unitate de stocare externa – 11 buc; – camera de documente – 1 buc; – scanner documente portabil – 10 buc; – Soft Mozaik TEACHER – 9 buc; – Imprimanta 3D – 1 buc

