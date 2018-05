Echipa Opticline – Dr. Teodor Holhoş, prezentă la cel mai mare congres din lume, dedicat chirurgiei refractive şi cataractei

În luna aprilie, a avut loc în SUA, la Washington, cel mai mare congres internațional din domeniul cataractei și chirurgiei refractive.

Evenimentul multidisciplinar s-a întins pe parcursul a 5 zile, având participanți din toată lumea. Este unul din evenimentele de importanță majoră în medicina oftalmologică. Echipa Opticline – Dr. Teodor Holhoș, a fost prezentă în perioada 13-17 aprilie la congresul anual ASCRS – ASOA (American Society of Cataract and Refractive Surgery – American Society of Ophthalmic Administrators), participând la seminarii, discursuri și prezentări ale medicilor și specialiștilor de renume internațional.

Congresul acoperă întreaga arie de specialitate în medicina oftalmologică, adresându-se personalului complet al unei clinici (medici, management, tehnicieni, asistente medicale), cu o viziune integrată asupra îngrijirii pacienților și a oportunităților de dezvoltare a afacerilor. Ceea ce congresul ASCRS a adus nou anul acesta sunt sesiunile interactive educaționale cu informații practice, care se pot aplica imediat, o varietate de experiențe de învățare, de la simpozioane inovative și prezentări, la cursuri de instruire practice și sesiuni de transfer de competențe practice, și un număr record de 300 de expozanți de produse și servicii de cea mai înaltă calitate.

Încă de la deschidere, dr. Teodor Holhoș și-a propus să ofere întotdeauna pacienților cele mai performante echipamente și servicii de cea mai înaltă calitate, pentru ca intervențiile și investigațiile să fie ireproșabile. Participarea la astfel de evenimente este unul din pașii pe care clinica Opticline îi face în fiecare an, pentru a asigura accesul pacienților din Alba Iulia și Turda la cele mai noi și inovative produse și servicii din domeniu.

În curând, Opticline se va extinde și în Mediaș, cu o nouă clinică și servicii de cea mai bună calitate. Pe lângă clinicile de specialitate, rețeaua Opticline mai numără 7 cabinete de optică medicală, în Alba Iulia, Cugir, Blaj, Abrud, Sebeș, Aiud, și cel mai recent, la Ocna Mureș. Numărul pacienților care au trecut pragul cabinetelor Opticline depășește cifra de 30.000, iar numărul intervențiilor chirurgicale se ridică la 8.000 de operații în ultimii 4 ani.