România va elimina de la 1 noiembrie 2026 taxa de 25 de lei la coletele de pe Shein și Temu, UE adaugă însă altele. Cât vor plăti cumpărătorii
România va elimina de la 1 noiembrie 2026 taxa de 25 de lei la coletele de pe Shein și Temu, UE adaugă însă altele. Cât vor plăti cumpărătorii
România va elimina de la 1 noiembrie 2026 taxa de 25 de lei pentru coletele de pe platformele asiatice, cum ar fi Shein și Temu. Dar cumpărăturile online nu scapă de taxe suplimentare.
De duminică, se aplică o nouă taxă europeană de 2 euro. În ultimele luni au ajuns mai puține colete din China în Uniunea Europeană, pentru că tot mai mulți comercianți din Asia își aduc marfa în depozite, aici.
Taxa impusă de autoritățile române de 5 euro, introdusă la începutul acestui an, va fi eliminată. Este decizia Guvernului pentru coletele cu valoare sub 150 de euro, expediate din afara Uniunii Europene.
În schimb, de duminică se aplică taxa europeană de procesare, de 2 euro pentru fiecare articol. Ea se adaugă taxei vamale de 3 euro, introdusă de la 1 iulie.
Oficialii Comisiei Europene vorbesc însă despre schimbarea obiceiurilor de livrare a comercianților, pe care nu i-au descurajat aceste taxe impuse.
Numărul coletelor trimise direct către consumatori a scăzut cu peste 60% în primele trei luni de la introducerea taxei de 3 euro. Dar produsele nu au dispărut. Unii comercianți au găsit o altă variantă: aduc marfa în cantități mari, o depozitează în Uniunea Europeană, apoi o distribuie către cumpărători. De altfel, numai în perioada iulie-septembrie au intrat în UE peste 555 de milioane de colete.
Inclusiv firmele de curierat de la noi susțin că interesul pentru coletele din China a rămas crescut. Una dintre cele mai mari firme de curierat din România a înregistrat o scădere de până la 70% pentru pachetele venite direct din Asia. Asta nu înseamnă însă că au scăzut comenzile, ci că s-a schimbat traseul mărfurilor.
Reprezentant firmă de curierat: „Cererea consumatorilor pentru produsele asiatice se menține, doar că s-au reconfigurat fluxurile logistice. Tot mai mulți selleri din Asia își dezvoltă prezența în Europa. Este bineînțeles și mai rapid, concurența este și mai mare față de producătorii locali, pentru că producătorii locali aveau acest avantaj al livrării rapide. Sunt hub-uri în Ungaria, în Germania.”
Unii comercianți preferă să aducă produsele în depozite din Europa, în loc să le trimită pe rând din China către fiecare client. Așa au marfa deja aproape de cumpărători și pot expedia comenzile imediat ce sunt plasate, fără ca fiecare colet să mai traverseze distanțe mari. Practic, produsele sunt aduse în Europa în avans și distribuite către clienți. Comisia Europeană vrea acum să se asigure că aceste importuri sunt declarate corect.
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