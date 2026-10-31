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30 octombrie – 2 noiembrie 2026 | Frig, vânt și ploaie în Alba și restul țării: Ninsori și strat de zăpadă la munte

Ioana Oprean

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30 octombrie – 2 noiembrie 2026 | Frig, vânt și ploaie în Alba și restul țării: Ninsori și strat de zăpadă la munte

Meteorologii ANM au emis sâmbătă o nouă informare meteo de vreme rea, valabilă în perioada 31 octombrie, ora 10 – 02 noiembrie, ora 10. În intervalul menționat vor fi ploi moderate cantitativ, la altitudini în general de peste 1700 m precipitații mai ales sub formă ninsoare și strat de zăpadă și intensificări ale vântului.

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Va ploua moderat cantitativ, în Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Munteniei. Cantitățile de apă vor fi de 10…25 l/mp și izolat de peste 30 l/mp. La munte, la altitudini în general de peste 1700 m, vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare și se va depune strat de zăpadă în general de 10…30 cm.

Duminică (1 noiembrie) și în noaptea de duminică spre luni (1/2 noiembrie) vântul va avea intensificări temporare în sudul și sud-vestul teritoriului (viteze în general de 40…50 km/h), iar pe crestele montane vor fi rafale de 60…80 km/h, viscolind ninsoarea.

În regiunile sud-vestice și sudice va continua să plouă până la mijlocul săptămânii viitoare, moderat cantitativ.

COD GALBEN 31 octombrie, ora 10 – 01 noiembrie, ora 10

În intervalul menționat, în zona montană și submontană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25…40 l/mp și izolat de peste 45…50 l/mp.

În Carpații Meridionali, la altitudini în general de peste 1700 m vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 15…30 cm.

COD GALBEN 01 noiembrie, ora 10 – 02 noiembrie, ora 10

În intervalul menționat, în județele Dolj, Olt, Vâlcea și zona joasă a județelor Mehedinți și Gorj, precum și în zona montană a județelor Caraș-Severin și Hunedoara va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25…35 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.

În Carpații Meridionali, la altitudini în general de peste 1700 m vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 15…30 cm.

COD PORTOCALIU 01 noiembrie, ora 10 – 02 noiembrie, ora 10

În zona submontană și montană, la altitudini mai mici de 1700 m, a județelor Mehedinți și Gorj, va ploua important cantitativ și se vor acumula 50…70 l/mp.

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