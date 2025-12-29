E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând de anul viitor

E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând cu noul an

Pe masa consilierilor locali se află proiectul de hotărâre Nr. 435 din 18.12.2025 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2026, care ar urma să fie aprobat mâine, 30 decembrie, în ședința Consiliului Local.

Impozitul şi taxa pe clădiri în Alba Iulia 2026:

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic urmează să coste 2677 lei/mp2, ceea ce reprezintă o scumpire de aproape 80%.

În ceea ce privește imobilele cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic, prețul o să fie de 803 lei/mp2.

Pentru o clădire-anexă cu cadre din beton armat ori cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic, cetățenii vor plăti 535 lei/mp2. În timp ce clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci ori din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic o să fie 335 lei/mp2.

În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A–D – 75% din suma care s-ar aplica clădirii.

În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A–D – 50% din suma care s-ar aplica clădirii.

Astfel, de anul viitor, albaiulienii vor trebui să scoată din buzunare o sumă considerabilă în plus, față de anul trecut, pentru a plăti impozitul pe clădire.

