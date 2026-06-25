Cei cinci consilieri din Almașu Mare care nu au votat bugetul și taxele își explică decizia. Cum justifică blocajul din comună după 18 ședințe de Consiliu Local

Comuna Almașu Mare, din județul Alba, se confruntă cu o situație fără precedent, după ce, în ciuda organizării a 18 ședințe de Consiliu Local, nu au fost aprobate nici bugetul, nici proiectul de hotărâre care stabilește taxele și impozitele.

În aceste condiții, primarul susține că administrația locală se află într-un blocaj.

,,Eu am propus ca taxele și impozitele să fie stabilite la nivelul minim, însă 5 din 9 consilieri nu votează proiectul. Din cauza asta ne-au fost sistate alimentările de conturi din sumele defalcate din TVA sau din impozitele pe venit pe care le primim de la bugetul de stat sau de la Consiliul Județean. De 3 luni nu am putut să dau salariile angajaților primăriei sau asistenților persoanelor cu handicap”, a explicat Zaharie Aron, primarul din comună, pentru ziarulunirea.ro, pe data de 23 iunie 2026.

Cum explică situația cei cinci consilieri locali din comună

Ziariștii de la ziarulunirea.ro i-au contactat telefonic pe cei cinci consilieri locali care nu au votat, până în prezent, bugetul și nici hotărârea privind taxele și impozitele locale. Majoritatea au declarat că nivelul redus al pensiilor din comună, alături de lipsa unor utilități precum apa, canalizarea și infrastructura, au reprezentat principalele motive pentru care nu au susținut proiectul de hotărâre. De asemenea, o parte dintre consilieri au invocat probleme de colaborare cu primarul în funcție, prezentând mai multe argumente în acest sens:

Consilier local Beldean Ilie Dan (PSD)

„Blocajul acesta pornește de la domnul primar, pentru că refuză pur și simplu colaborarea cu Consiliul Local. Deci părerile și hotărârile Consiliului Local nu sunt băgate în seamă. Nici măcar nu sunt trimise la Prefectură pentru validare. Referitor la taxe și impozite, situația din comuna Almașu Mare este următoarea: nu sunt drumuri, nu este apă, nu este canalizare. S-au câștigat proiecte pe Anghel Saligny, dar nu s-a depus documentația. Au venit bani, mai trebuiau făcute doar niște hârtii ca să se dea drumul la proiecte, dar nu s-au făcut. Noi, fiecare dintre noi, am vrut să vedem măcar o bună intenție din partea lui să spună: „bă, vreau să vă ajut”, însă nu a fost cazul. Asta nu este o colaborare bună din partea unui primar cu Consiliul Local. El niciodată nu a ascultat părerea Consiliului Local. A făcut ce a vrut el.

Noi de aceea am spus că el tot zice că taxele pleacă de la zero, dar zero ăla pentru el înseamnă 70%, adică minim de la cât a fost în anul 2025, 70%. Deci e un plus. Și le spune oamenilor că el vrea cu zero și noi cu rata inflației de 7,3%. Ceea ce nu este adevărat.

Altă problemă: nu colaborează cu noi. Orice îi cerem, numai în bătaie de joc răspunde. Avem utilaje, este tractor, este buldo, este mașina primăriei, toate sunt folosite de angajații primăriei. Tractorul primăriei e luat pe fonduri. De anul trecut e la consilierul dânsului și drumul e vraiște. Nu pot trece două mașini una pe lângă cealaltă. Deci, noi nu că nu vrem să votăm pentru a le fi bine la oameni, chiar vrem să facem ceva pentru oameni. Nici taxele nu am vrut să le mărim, dacă se poate să meargă cu cele de pe 2025. Nu este cu rea intenție, asta trebuie să se știe”.

Consilier local Codrin Nicolae (Forța Dreptei)

„În primul rând, trebuie să stabilim taxele și impozitele, dar nu la nivelul cerut de la București. Noi avem o populație în scădere și oameni cu pensii foarte mici. Dacă majorăm foarte mult taxele și impozitele, nu văd cum și le-ar putea plăti bieții oameni care au o pensie de 1.281 de lei. Domnul primar trebuie să accepte să mergem cu rata inflației pe care am stabilit-o, iar apoi să deblocăm și bugetul și să mergem mai departe cu toate. Dânsul se încăpățânează să nu mergem pe varianta cea mai mică.

Eu mai am doi ani de mandat de consilier și nu pot să contribui la împovărarea unor oameni cu pensii atât de mici, care trebuie să plătească și transportul până la Zlatna pentru a-și rezolva problemele, în condițiile în care nu avem mijloc de transport. După ce vom stabili, în cifre, prețul pe hectar, vom aproba și bugetul, și taxele. Cea mai mare problemă sunt taxele și impozitele, pentru că nu vrem să îi împovărăm pe cei cu venituri mici”.

Consilier local Hendrea Gheorghe (USR)

„Am vorbit cu domnul primar în această dimineață (n.r. pe data de 24 iunie) și problema se va debloca la următoarea ședință de Consiliu Local. Noi nu am vrut, și ținem în continuare la acest lucru, mai ales că nu avem apă, canalizare și infrastructură, iar în comună sunt oameni bătrâni, cu fel și fel de probleme, astfel că nu am dorit să mărim impozitele. Trezoreria blochează tot dacă nu avem taxele și impozitele la nivelul minim. Oamenii nu și-au luat salariile, situația este foarte penibilă. Oamenii nu au nicio vină pentru situația care s-a creat. Domnul primar nu a reușit să își impună o poziție în Consiliul Local. Noi am votat după cum ne-au pus oamenii în slujba aceasta, după cum ne-a dictat conștiința. Încercăm să deblocăm această situație, care este, repet, una penibilă. Următoarea ședință va avea loc în scurt timp, astfel încât oamenii să își primească salariile. Noi reprezentăm oamenii din comună, nu cred că noi, consilierii, am avut vreo vină, deoarece nu am vrut să mărim taxele”.

Consilier local Trif Ioan-Paștiuț (AUR)

„Nu am votat mărirea taxelor și impozitelor, pentru că asta ne-au cerut majoritatea oamenilor. Nu avem facilități la noi în comună, drumurile sunt cum sunt, apă și canalizare, nu. Domnul primar nu colaborează cu consilierii deloc. I-am cerut și noi anumite lucruri, spre exemplu, tractorul primăriei să rămână în curtea Primăriei. După calculele mele, de 8 luni de zile este la consilierul primarului. Primarul refuză orice dialog, orice i-am propus, ne ignoră, ne ia la mișto, a luat primăria pe persoană fizică autorizată. Eu sunt la primul mandat, sper că și ultimul, nici nu mai vreau”.

Consilier local Burz Petru-Cosmin (AUR)

„Motivul este că marea majoritate a persoanelor sunt vârstnice, cu pensii de 1.200 de lei. Nu avem facilități care să justifice majorarea impozitelor și taxelor. N-avem apă, n-avem canalizare, n-avem infrastructură, drumurile sunt rele, n-avem nimic. Mai mult decât atât, nu avem colaborare cu primarul. Sperăm, totuși, să găsim o soluție până la urmă. Dar primarul nu vrea o colaborare cu noi, face doar ce vrea el. Trebuie să rezolvăm situația rapid, deoarece este una gravă”.

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