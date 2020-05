După 15 mai, ”MAREA EVADARE”. Mai pot fi aplicate amenzi în perioada stării de alertă?

După 15 mai, ”MAREA EVADARE”. Mai pot fi aplicate amenzi pentru nerespectarea condițiilor stării de alertă?

Premierul Ludovic Orban recunoaște că, în urma deciziei Curții Constituționale de săptămâna trecută, Guvernul nu va putea aplica amenzi timp de câteva zile, dar își pune speranțele în Parlament, că va adopta cât mai repede proiectul de lege trimis luni de executiv. Până atunci, guvernanții contează, pur și simplu, pe responsabilitatea cetățenilor și pe presiunea lor, a celor corecți, asupra semenilor care ar fi tentați să nu respecte regulile.

Există o temere legată de o dorință a oamenilor de „a evada” odată cu data de 16 mai, când unii vor să iasă din case și nu sunt dispuși să mai respecte regulile. Ce le puteți face? a fost întrebat, luni seara, premierul Ludovic Orban la Digi24.

„Majoritatea zdrobitoare a românilor au fost corecți și au respectat regulile și contez pe comportamentul lor corect, pe responsabilitatea de care au dat dovadă, inclusiv pe capacitatea lor de a determina comportamentul corect și chiar și pentru persoane care nu respectă regulile. Până la urmă, presiunea pe care o exercită cei corecți trebuie să determine un comportament corect și din partea celor care nu vor să respecte regulile”, a răspuns premierul Ludovic Orban.

„Pe de altă parte, am încredere că odată cu adoptarea legii pe care am înaintat-o Parlamentului, ne vor reveni instrumentele. Nu se pot impune reguli fără ca acei care încalcă aceste reguli să fie într-un fel pedepsiți. Sigur că încercăm să comunicăm cât mai bine, să informăm cât mai corect cetățenii, să le punem la dispoziție toate cunoștințele pe care noi le deținem pentru a-i ajuta să se ferească de infectare, dar atât timp cât există oameni care nu respectă legea și care până la urmă îi pun în pericol pe ceilalți – a nu purta mască, de exemplu, într-un mijloc de transport nu te afectează numai pe tine, ci și pe cei alături de care călătorești; dacă la locul de muncă nu respecți regulile care vor fi stabilite, îți pui în pericol colegii de muncă. Până la urmă, trebuie să avem la dispoziție instrumentele, pârghiile prin care să îi determinăm pe cei care nu respectă regulile să aibă un comportament corect și am încredere că Parlamentul va vota proiectul de lege, astfel încât MAI să aibă din nou la dispoziție posibilitatea de a-i sancționa contravențional pe cei care nu respectă regulile”, a completat Ludovic Orban.

„Am încredere că Parlamentul va dezbate cu celeritate acest proiect de lege care a fost adoptat în şedinţa de guvern de astăzi şi că va fi adoptat în cel mai scurt timp, astfel încât să intre în vigoare”, a repetat premierul.

„Am luat act de decizia CCR, am protestat, pe de altă parte e o decize a Curții Constituționale. Practic, vom reveni la amenzile care sunt în Ordonanța nr.2 privind regimul contravențiilor. Sigur, în dezbaterea legii în Parlament, dacă apar propuneri de reglementare legate de amenzi și regimul contravențional, noi le vom aplica”, a promis șeful Guvernului.

„Noi aşteptăm decizia Curţii Constituţionale de miercuri, ca urmare a sesizării depuse de Avocatul Poporului şi, funcţie de această decizie, vom corecta actul normativ care reglementează starea de urgenţă printr-o ordonanţă, astfel încât să lăsăm totuşi anumite instrumente privitoare la aplicarea regulilor imediat la ieşirea din starea de urgenţă. Probabil nu vom putea da amenzi, dar regulile vor fi stabilite prin hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă”, a mai spus Ludovic Orban.

sursă: digi24