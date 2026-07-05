Dumitru Chisăliță, șeful AEI: „Exploatarea gazelor din Marea Neagră oferă României o oportunitate istorică”
Dumitru Chisăliță, șeful AEI: „Exploatarea gazelor din Marea Neagră oferă României o oportunitate istorică”
Exploatarea gazelor din Marea Neagră reprezintă o oportunitate istorică pentru România, însă adevărata miză strategică nu este gazul extras, ci felul în care vor fi folosite veniturile obținute din această resursă, susține președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță.
„Exploatarea gazelor din Marea Neagră oferă României o oportunitate istorică. Pentru prima dată după multe decenii, ţara poate redeveni cel mai important producător de gaze din Uniunea Europeană. Beneficiile sunt evidente: reducerea importurilor, consolidarea balanţei comerciale, venituri bugetare şi o competitivitate sporită pentru industrie. Dar adevărata valoare strategică nu constă în gazul extras, ci în modul în care veniturile rezultate vor fi utilizate. Istoria este plină de state bogate în resurse care au rămas vulnerabile deoarece au confundat bogăţia naturală cu dezvoltarea. Resursele nu creează automat prosperitate. Diferenţa este făcută de instituţii, investiţii şi de capacitatea statului de a transforma avantajele naturale în avantaje economice şi tehnologice”, transmite Dumitru Chisăliţă.
Preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă precizează că România nu trebuie doar să exploateze gazele din Marea Neagră, ci trebuie să transforme această oportunitate într-un program amplu de modernizare, dezvoltarea infrastructurii energetice, extinderea capacităţilor nucleare, investiţii în energia regenerabilă, digitalizarea reţelelor şi susţinerea unei noi politici industriale, scrie Digi24.
„Dezbaterea publică rămâne însă captivă unor opoziţii artificiale, gaz sau regenerabile, nuclear sau solar, stat sau piaţă, Bruxelles sau Bucureşti. În realitate, marile sisteme energetice moderne funcţionează prin complementaritate. Energia nucleară oferă stabilitate, hidrocentralele asigură flexibilitate, regenerabilele reduc costurile şi emisiile, iar gazul natural rămâne combustibilul de tranziţie care echilibrează sistemul. Digitalizarea şi capacităţile de stocare integrează aceste surse într-o infrastructură rezilientă”, susţine Chisăliţă.
Potrivit acestuia, independenţa energetică nu rezultă din alegerea unei singure tehnologii, ci din capacitatea de a combina inteligent toate resursele disponibile.
„Prea des aceasta este prezentată exclusiv ca o obligaţie climatică impusă de Uniunea Europeană. În realitate, ea reprezintă cea mai mare competiţie industrială mondială a generaţiei noastre. Miza nu este doar reducerea emisiilor, ci controlul tehnologiilor care vor defini economia viitorului. Statele care vor prospera nu vor fi cele care cumpără turbine, baterii sau reactoare, ci cele care le proiectează, le produc şi le exportă. Din această perspectivă, gazele din Marea Neagră trebuie privite doar ca punctul de plecare”, spune preşedintele AEI.
În acest sens, el atenţionează că, în cazul în care România se va limita la exportul materiei prime şi la importul tehnologiilor necesare propriei modernizări, avantajul competitiv va fi rapid epuizat, mai notează sursa citată.
„În schimb, dacă veniturile generate vor susţine dezvoltarea unei industrii naţionale competitive – producţie de echipamente electrice, componente pentru reţele inteligente, baterii, tehnologii nucleare, software energetic şi cercetare aplicată – energia poate deveni cu adevărat motorul unei noi etape de industrializare. Aceasta este adevărata miză, transformarea energiei în competitivitate industrială şi prosperitate durabilă”, explică Dumitru Chisăliţă.
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