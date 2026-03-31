Duminică, în „Alba Blaj" Arena, finalele Cupei României, Volei Alba Blaj – Dinamo, la feminin | Bilete, la vânzare, de azi, la 20 de lei

Duminică, în „Alba Blaj” Arena, finalele Cupei României, cu Volei Alba Blaj – Dinamo, la feminin | Bilete, la vânzare, de azi, la 20 de lei

Volei Alba Blaj a pus în vânzare, începând de marți, 31 martie, la prețul de 20 de lei, bilete pentru finalele Cupei României, la feminin și masculin, jocuri care se vor desfășura duminică, 5 aprilie, în „Alba Blaj” Arena

Campioana Volei Alba Blaj își apără trofeul cucerit anul trecut, tot acasă (3-1 cu CSO Voluntari), acum disputând finala cu Dinamo.

CSM Volei Alba Blaj pune în vânzare marți 31 martie 2026, începând cu ora 14.00, biletele pentru finalele Cupei României Loteria Română, masculin și feminin, programate duminică, 5 aprilie 2026, începând cu ora 16.00, în Alba Blaj Arena.

Biletele pot fi achiziționate, concomitent, de pe site-ul www.biletesmart.ro/blaj și de la casa de bilete Alba Blaj Arena.

Prețul unui bilet este de 20 lei. Biletul va asigura accesul la ambele finale. Nu se vor comercializa bilete pentru un singur meci.Se pot achiziționa doar câte patru bilete/persoană.

Abonații CSM Volei Alba Blaj vor avea acces la finalele Cupei României în baza abonamentului valabil pentru sezonul 2025/2026!

Programul casei de bilete (31 martie – 5 aprilie 2026): marți – sâmbătă, între orele 14.00-18.00; duminică: începând cu ora 14.00

Program finale

*ora 16.00: SCM Zalău – Corona Brașov,

*ora 19.00: Dinamo București – Volei Alba Blaj
