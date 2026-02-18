DUMINICĂ | Hodaiţa sau Feştelăul, la Limba, înainte de Postul Paștelui: Obicei popular de Lăsata Secului, prin care localnicii alungă spiritele rele

Un obicei vechi este păstrat an de an de localnicii din satul Limba, comuna Ciugud. În fiecare an, în duminica „prinderii Postului Paştelui”, oamenii se strâng cu mic cu mare și aprins focul purificator, reînviind obiceiul de Hodaiță, înainte de Postul Paștelui. Tradiția spune că, astfel, duhurile rele sunt alungate.

La lăsarea Postului Mare, în amurg, limbenii obişnuiesc să aprindă hodaițe și festelauă, iar acest obicei se păstrează peste ani, ca o frumoasă tradiție a locului.

Primăria Comunei Ciugud, alături de Asociația Limbenii, susține și în acest an organizarea evenimentului, care va avea loc duminică, 22 februarie 2026, începând cu ora 18:00. Pentru a le oferi siguranţă participanților, locația aleasă a fost în parcul satului, la terenul de fotbal.

Hodaițele, festelauăle şi focurile aprinse sunt simboluri care împletesc tradiția cu viața modernă, focul este purificator și marchează o trecere între anotimpuri, dar și un prag spiritual. Frumusețea tradiției este dată de bucuria cu care oamenii se întâlnesc, socializează și descoperă fascinația dintre sacru și profan. Copiii trăiesc tradiția ca un joc, adulții se îngrijesc să o păstreze și să o ducă mai departe, ca parte a identității locale.

