AJF Alba, sute de mingi și de medalii pentru echipele de copii și juniori din județ | | La sediul AJF, în perioada 8-19 iunie, la ultima etapă de Interligă și în 14 iunie, pe „Cetate”, la ziua fotbalul județean
Ca în fiecare an, la finele stagiunii fotbalistice, Asociația Județeană de Fotbal Alba premiează echipele care activează în Alba, cele clasate pe podium (plus fair play), la juniori, dar și echipele prezente în competițiile de juniori
Anul acesta, în 7 iunie, cu prilejul ultimei etape la Interligă (Under 7, Under 8, Under 9 și Under 10), vor primi medalii, la Micești, aproximativ 650 de micuți fotbaliști.
Ziua fotbalului județean va fi în 14 iunie, pe Stadionul „Cetate”, când la ora 14.00 este finala Cupei Județene, la ora 16.00, premierea fotbalului amator din Alba, iar la ora 18.00, finala Cupei României, Viitorul Sântimbru – Școala de Fotbal Valea Frumoasei.
Pentru competițiile Under 13 feminin, Under 13, Under 12, Under 11, Under 10 și Under 9, vor fi un total de 183 de mingi, pentru 37 de cluburi, Star Pro Optimum, Metalurgistul Cugir, CS Bistra, Inter Unirea, Arieșul Apuseni Baia de Arieș, Student Sport Alba Iulia, CS Zlatna, Fortuna Lunca Mureșului, Mureșul Săliștea, Voința Stremț, Sportul Petrești,Juniorul Aiud, ACS Valea Frumoasei, Performanța Ighiu, CS Universitar Alba Iulia, Academia Bogdan Andone, Optimum GT Sport, CSȘ Blaj, CSM Unirea Alba Iulia, Școala de Fotbal „Ioan Suciu” Blaj, CS Ocna Mureș, Rapid CFR Teiuș, Hidro Mecanica Șugag, Mureșul Săliștea, LPS Sebeș, Spicul Daia Română, Sportul Câmpeni, Dacic Blandiana, Nicolae Linca Cergău, Kinder Teiuș, Inter Ciugud, AFC Micești, Speranța Albac, Industria Galda de Jos, Recolta Crăciunel, Cuprirom Abrud, GT Sport Alba Iulia.
Mingile pot fi ridicate de la sediul Asociației Județene de Fotbal Alba, în perioada 8-19 iunie, NUMAI de cluburile fără datorii, pentru a putea depune documentația pentru finanțare la Consiliul Județean Alba.
„Mingile se ridică de către un delegat pentru tot clubul, nu de către fiecare antrenor în parte”, transmite AJF Alba.
Vor fi premiate secțiunile: *Junioare U 13 Feminin – 7 echipe participante – 2 mingi / echipă – 14 mingi nr. 4; *Juniori U 13 interjudețean – 6 echipe participante – 3 mingi / echipă = 18 de mingi nr. 4; *Juniori U 13 județean – 11 echipe participante – 1 minge / echipă = 11 de mingi nr. 4; *Juniori U 12 Elite – 6 echipe participante – 3 mingi / echipă = 18 de mingi nr. 4; *Juniori U 12 Clasic – 10 echipe participante – 1 minge / echipă = 10 de mingi nr. 4; *Juniori U 11 Elite – 10 echipe participante – 3 mingi / echipă = 30 de mingi nr. 4; *Juniori U 11 Clasic – 6 echipe participante – 1 minge / echipă = 6 de mingi nr. 4; *Juniori U 10 – 22 echipe participante – 2 mingi / echipă = 44 de mingi nr. 4; *Juniori U 9 – 16 echipe participante – 2 mingi / echipă = 32 de mingi nr. 4.
