DSVSA Alba: Peste 600 de unități din domeniul alimentar și mijloace de transport, înregistrate în 2025
Un număr de 602 unități din domeniul alimentar și mijloace de transport au fost înregistrate sau autorizate în anul 2025 de către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba. În aceeași perioadă, 188 de unități și-au încetat activitatea. Astfel, numărul total al unităților din domeniul alimentar existente la nivelul județului Alba este mai mare comparativ cu anul precedent, iar industria alimentară își continuă procesul de extindere.
Serviciul Catagrafie, Autorizare, Înregistrare și Import Export din cadrul DSVSA Alba a desfășurat, pe parcursul anului 2025, activități specifice de autorizare, înregistrare și evidență a unităților, exploatațiilor și mijloacelor de transport supuse controlului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, cu respectarea termenelor și a prevederilor legale în vigoare.
Autorizarea și înregistrarea unităților din domeniul alimentar.
În conformitate cu Ordinul ANSVSA nr. 111/2008, DSVSA Alba a înregistrat unități care desfășoară activități de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine animală și nonanimală.
La finalul anului 2025, figurau în evidență:
4.146 unități de vânzare cu amănuntul și activități de vânzare directă a produselor de origine animală, dintre care 174 unități nou înregistrate în cursul anului. (cele mai multe unități nou înregistrate sunt: unități de vânzare directă a laptelui crud lapte, miere, ouă, puncte de vânzare mobile, centre de prelucrare lapte integrat în cadrul exploatației, unități tip catering, măcelării, carmangerii, automate de vânzare pe internet, automate lapte și puncte gastronomice). În aceeași perioadă, 66 de unități au fost închise.
4.342 unități din domeniul produselor alimentare de origine nonanimală, cu 243 unități înregistrate în anul 2025 (cele mai multe unități nou-deschise activează în domeniul comerțului alimentar, respectiv magazine alimentare, supermarketuri, restaurante, fast-food-uri, snack-bar-uri, baruri, brutării, patiserii, precum și în activități de catering și procesare). Anul trecut au fost închise 105 astfel de unități.
Unități autorizate sanitar-veterinar
În baza Ordinului ANSVSA nr. 57/2010, au fost autorizate unități care produc, procesează, depozitează și distribuie produse de origine animală. La 31 decembrie 2025, în județul Alba erau autorizate 3.379 unități, dintre care 185 autorizate în cursul anului trecut. Dintre acestea, 176 sunt mijloace de transport, iar celelalte unitate procesare carne, abator de capacitate mică, unități tip catering, unități de ambalare. 17 astfel de unități și-au încetat activitatea, dintre care 15 mijloace de transport, un depozit frigorific și o piață agroalimentară.
DSVSA Alba este autoritatea locală competentă pentru autorizarea și înregistrarea unităților din domeniul alimentar. Documentația necesară pentru fiecare tip de unitate poate fi transmisă inclusiv online, scanată, la adresa de e-mail [email protected], cu menționarea datelor de contact.
Prin medicii veterinari oficiali și inspectorii de specialitate, DSVSA Alba verifică atât documentația depusă, cât și, la fața locului, îndeplinirea cerințelor specifice domeniului de activitate, a condițiilor de igienă și a altor aspecte relevante din domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor.
Operatorii din sectorul alimentar au obligația de a se asigura că produsele obținute și comercializate nu prezintă risc pentru sănătatea publică și că sunt respectate cerințele legale privind etichetarea, trasabilitatea, calitatea și siguranța produselor, potabilitatea apei, instruirea și starea de sănătate a personalului, combaterea dăunătorilor, gestionarea deșeurilor, întreținerea și igiena spațiilor și echipamentelor, precum și aplicarea procedurilor de bune practici de igienă sau a principiilor sistemului HACCP, în funcție de specificul fiecărei unități.
