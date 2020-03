DSP: Patru persoane, care s-au întors din Italia, au fost sancționate astăzi, cu 20.000 lei fiecare, pentru că NU au respectat pocedura de izolare la domiciliu. Este vorba despre o femeie și trei bărbați

Potrivit DSP Alba, astăzi, luni 9 marie, patru persoane au fost sancționate cu amenzi contravenționale, cu un cuantum total de 80.000 de lei, pentru nerespectarea procedurii de izolare. Este vorba despre o femeie și trei bărbați, din mediul rural, din județ.

DSP Alba a aplicat astăzi, prin inspectorii sanitari, 4 sanctiuni cu amenda contraventionala persoana fizica, in cuantum de 20.000 lei fiecare, la 4 persoane aflate in izolare la domiciliu, care nu au respectat aceasta masura pana la terminarea perioadei de izolare de 14 zile.

Sancțiunile au fost aplicate in baza H.G.nr. 857/2011 art.34 lit. m, pentru nerespectarea de catre persoane fizice, suspecti si convalescenti de boli transmisibile, contacti si purtatori sanatosi de germeni patogeni, precum si de catre persoane juridice a masurilor prevazute de normele in vigoare, in scopul prevenirii si combaterii bolilor transmisibile.

Potrivit directorului Direcției Sanitare Publice Alba, Alexandru Sinea, la ora actuală, în județul Alba, NU avem nici un caz confirmat Covid-19.