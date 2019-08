DSP Alba: Investiții de circa 400.000 de lei în laboratorul DSP Alba, din venituri proprii, în anul 2019

Laboratorul de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică al Direcției de Sănătate Publică (DSP) Alba beneficiază de investiții de circa 400.000 de lei, în anul 2019, echipamentele și aparatura fiind achiziționate din fondurile proprii ale instituției.

Prezentăm lista de investiții a DSP Alba, pe anul 2019, cu finanțare din venituri proprii:

Etuvă – 1 buc.

Autoclav – 1 buc.

Termostat – 1 buc.

Baie de nisip electrică – 1 buc.

Balanță analitică – 1 buc.

Titrator automat – 1 buc.

Refractometru digital – 1 buc.

Ionizator pentru balanțe – 1 buc

Aparat măsurarea stresului termic – 1 buc.

Sistem portabil recoltare probe aer – 1 buc

Agregate frigorifice monobloc pentru lanțul frig – 2 buc

Spectrofotometru cu absorbție atomică – 1 buc.

O parte din aparatură și echipamente au fost cumpărate, puse în funcțiune, laboratorul fiind astfel modernizat, iar în cazul celorlalte achiziția se va realiza până la finalul anului.

”Toate investițiile noastre s-au realizat, în ultimii ani, din venituri proprii, iar la Ministerul Sănătății am solicitat finanțare doar pentru aparatura medicală, echipamente și investiții în spitalele din județ. Am reușit să ne dezvoltăm în fiecare an și dorim să o facem în continuare pentru a asigura servicii de calitate”, a spus directorul DSP Alba, ec. Alexandru Sinea.

Amintim că laboratorul DSP Alba efectuează, între altele, analize pe apă potabilă, apă de îmbăiere, produse alimentare, realizează expertiza condițiilor de igienă (analize în cazul recipientelor, utilajelor, suprafețelor, aeromicroflorei, mâinilor personalului), realizează determinarea antigenelor și anticorpilor din sânge prin tehnica imunoenzimatică ELISA, realizează analize de sânge, examene de coprocultură, urocultură, determinarea germenilor patogeni prin metoda culturii microbiene etc.

Laboratorul de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică are următoarele activități și responsabilități:

Compartiment Diagnostic Microbiologic:

-participă la efectuarea investigaţiei epidemiologice prin recoltarea şi prelucrarea de probe bacteriologice, virusologice, serologice, imunologice şi parazitologice, pentru supravegherea şi controlul bolilor transmisibile, în conformitate cu metodologiile legale în vigoare;

-asigură diagnosticul microbiologic pentru solicitările serviciului de supraveghere a bolilor transmisibile, provenite de la cazuri suspecte, focare de boală transmisibilă sau investigaţii în cadrul programelor de sănătate;

-asigură transmiterea probelor biologice la structurile regionale/naţionale în vederea caracterizării circulaţiei germenilor pe teritoriul naţional, în conformitate cu reglementările metodologice ale Institutului Naţional de Sănătate Publică;

-efectuează analize microbiologice la solicitarea serviciului de control în sănătate publică, cu aprobarea inspectorului şef al serviciului de control în sănătate publică;

-efectuează analize microbiologice din probe de apă, aer, alimente şi factori de mediu, prevăzute în programele naţionale şi locale de sănătate, la solicitarea serviciului de evaluare a factorilor de risc din mediu conform metodologiei reglementate;

-asigură aplicarea procedurilor în vederea mentinerii acreditării laboratorului;

-efectuează analize microbiologice la cererea unor beneficiari, pentru care se percep taxe.

Compartiment Chimie Sanitară-Toxicologie:

-efectuează analize fizico-chimice şi toxicologice din probe apă, aer, alimente şi alţi factori de mediu pentru evaluarea obiectivă a conformităţii produselor şi a riscurilor pentru sănătate;

-efectuează analize fizico-chimice şi toxicologice la solicitarea serviciului de control în sănătate publică, cu aprobarea inspectorului şef al serviciului de control în sănătate publică;

-efectuează analize fizico-chimice şi toxicologice, la cererea unor beneficiari, pentru care se percep taxe;

-asigură aplicarea procedurilor în vederea mentinerii acreditării laboratorului;

-alte atribuţii specifice stabilite sau solicitate în cadrul competenţei.

Biroul de presă al DSP Alba