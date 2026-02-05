Drumul județean DJ 705: Lucrările de modernizare între Zlatna și Almașu Mare, finalizate până la sfârșitul primăverii 2026. Marius Hațegan: ,,Nu este nici abandonat și nici uitat”

Marius Hațegan, vicepreședintele Consiliului Județean Alba, a transmis joi, 5 februarie 2026, care este stadiul lucrărilor de modernizare pe drumul județean DJ 705, între Zlatna și Almașu Mare, dar și când vor fi finalizate.

Precizările acestuia vin în contextul imaginilor apărute în mediul online cu starea drumului, dar ș a petiției semnate și adresate CJ Alba de aproape 200 de locuitori din comuna Almașu Mare.

,,Consiliul Județean va finaliza proiectul în primăvara acestui an!

În ultimele zile, în spațiul public au apărut o serie de informații alarmiste care încearcă să acrediteze ideea că DJ 705, care leagă Zlatna de Almalșu Mare, este lăsat de izbeliște și că administrația județeană ar fi mințit cetățenii în legătură cu acest proiect.

Cunosc foarte bine interesele politice din spatele acestor postări, precum și pe cei care încearcă, prin astfel de metode, să inducă lumea în eroare. Le transmit, aici, că nu le șade bine și că neadevărul are picioare scurte.

Pentru o corectă informare a opiniei publice, fac câteva precizări legate de acest drum:

-DJ 705 are o lungime de 6,195 kilometri, iar valoarea lucrărilor de reabilitare este de 31.979.707,84 lei cu TVA, bani alocați de Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin programul „Anghel Saligny.”

-Constructorul desemnat este Florea Grup, firmă căreia Consiliul Județean i-a predat amplasamentul și care este responsabilă, din acel moment, de realizarea lucrărilor și de respectarea termenelor din contract.

– Până în prezent, au fost realizate următoarele lucrări: terasamente (decopertare drum, strat de balast pe toată lungimea drumului, strat de piatră), podețe tubulare, podeț dalat, rigolă ranforsată, ziduri de sprijin, consolidări, piloți forați, 3 straturi de asfalt pe o lungime de 800 de metri, urmând să se mai realizeze terasamente (strat de piatră pe o lungime de circa 3,5km ), 3 straturi de asfalt, marcaje și semnalizare rutieră. La terasamentele realizate (strat de balast și piatră), materialul compromis pe perioada de iarnă va fi înlocuit în teren, iar stratul de balast realizat în lunile octombrie-noiembrie 2025, fiind format mai mult din pământ, va fi înlocuit în totalitate cu un strat de balast conform normativelor în vigoare și a caietului de sarcini. La finalizarea terasamentelor (balast+piatră) se va realiza testul Bekelman și se va săpa aleatoriu pentru a se vedea grosimea straturilor

-Lucrările sunt finalizate în proporție de 60 %. Din păcate, din cauza condițiilor meteorologice din ultimele săptămâni, ritmul de lucru nu a fost acela pe care ni l-am fi dorit cu toții.

-Banii pentru lucrare există, iar firma are toate garanțiile că nu va fi nici un fel de întârziere la plata serviciilor prestate.

-Termenul de execuție a fost de 24 luni (19 luni inițial + 5 luni prelungire) începând din 26 octombrie 2023, iar din 2 septembrie 2025 prelungire 5 luni (prin act adițional), la care se adaugă perioadele de întrerupere pe perioada de iarnă.

În cursul acestei dimineți am avut, la sediul Consiliului Județean, o nouă întâlnire cu reprezentantul constructorului. După discuțiile avute, am agreat faptul că proiectul va trebui să fie gata cel târziu la finalul acestei primăveri. Imediat ce vremea va permite, echipele de muncitori și utilajele vor fi mobilizate în zonă și nu vor pleca până la încheierea tuturor lucrărilor.

Le transmit cetățenilor din zonă să nu aplece urechea la informațiile publicate cu “dedicație” pe rețelele sociale. Acest drum nu este nici abandonat și nici uitat de Consiliul Județean. Dar, ca orice șantier, a presupus și anumite neplăceri.

Vestea bună e aceea că, nu peste mult timp, vom putea circula între Zlatna și Almașu Mare în condiții de siguranță și confort. Le lansez, încă de pe acum, cârcotașilor de serviciu invitația de a fi prezenți la recepția lucrărilor”, a transmis Marius Hațegan.

