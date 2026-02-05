Drumul județean DJ 705: Lucrările de modernizare între Zlatna și Almașu Mare, finalizate până la sfârșitul primăverii 2026. Marius Hațegan: ,,Nu este nici abandonat și nici uitat”
Drumul județean DJ 705: Lucrările de modernizare între Zlatna și Almașu Mare, finalizate până la sfârșitul primăverii 2026. Marius Hațegan: ,,Nu este nici abandonat și nici uitat”
Marius Hațegan, vicepreședintele Consiliului Județean Alba, a transmis joi, 5 februarie 2026, care este stadiul lucrărilor de modernizare pe drumul județean DJ 705, între Zlatna și Almașu Mare, dar și când vor fi finalizate.
Precizările acestuia vin în contextul imaginilor apărute în mediul online cu starea drumului, dar ș a petiției semnate și adresate CJ Alba de aproape 200 de locuitori din comuna Almașu Mare.
,,Consiliul Județean va finaliza proiectul în primăvara acestui an!
În ultimele zile, în spațiul public au apărut o serie de informații alarmiste care încearcă să acrediteze ideea că DJ 705, care leagă Zlatna de Almalșu Mare, este lăsat de izbeliște și că administrația județeană ar fi mințit cetățenii în legătură cu acest proiect.
Cunosc foarte bine interesele politice din spatele acestor postări, precum și pe cei care încearcă, prin astfel de metode, să inducă lumea în eroare. Le transmit, aici, că nu le șade bine și că neadevărul are picioare scurte.
Citește și: FOTO-ȘTIREA TA | Starea jalnică a unui drum județean din Alba i-a scos din sărite pe localnici: „Drumul Iadului s-a umplut de draci”
Pentru o corectă informare a opiniei publice, fac câteva precizări legate de acest drum:
-DJ 705 are o lungime de 6,195 kilometri, iar valoarea lucrărilor de reabilitare este de 31.979.707,84 lei cu TVA, bani alocați de Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin programul „Anghel Saligny.”
-Constructorul desemnat este Florea Grup, firmă căreia Consiliul Județean i-a predat amplasamentul și care este responsabilă, din acel moment, de realizarea lucrărilor și de respectarea termenelor din contract.
– Până în prezent, au fost realizate următoarele lucrări: terasamente (decopertare drum, strat de balast pe toată lungimea drumului, strat de piatră), podețe tubulare, podeț dalat, rigolă ranforsată, ziduri de sprijin, consolidări, piloți forați, 3 straturi de asfalt pe o lungime de 800 de metri, urmând să se mai realizeze terasamente (strat de piatră pe o lungime de circa 3,5km ), 3 straturi de asfalt, marcaje și semnalizare rutieră. La terasamentele realizate (strat de balast și piatră), materialul compromis pe perioada de iarnă va fi înlocuit în teren, iar stratul de balast realizat în lunile octombrie-noiembrie 2025, fiind format mai mult din pământ, va fi înlocuit în totalitate cu un strat de balast conform normativelor în vigoare și a caietului de sarcini. La finalizarea terasamentelor (balast+piatră) se va realiza testul Bekelman și se va săpa aleatoriu pentru a se vedea grosimea straturilor
-Lucrările sunt finalizate în proporție de 60 %. Din păcate, din cauza condițiilor meteorologice din ultimele săptămâni, ritmul de lucru nu a fost acela pe care ni l-am fi dorit cu toții.
-Banii pentru lucrare există, iar firma are toate garanțiile că nu va fi nici un fel de întârziere la plata serviciilor prestate.
-Termenul de execuție a fost de 24 luni (19 luni inițial + 5 luni prelungire) începând din 26 octombrie 2023, iar din 2 septembrie 2025 prelungire 5 luni (prin act adițional), la care se adaugă perioadele de întrerupere pe perioada de iarnă.
În cursul acestei dimineți am avut, la sediul Consiliului Județean, o nouă întâlnire cu reprezentantul constructorului. După discuțiile avute, am agreat faptul că proiectul va trebui să fie gata cel târziu la finalul acestei primăveri. Imediat ce vremea va permite, echipele de muncitori și utilajele vor fi mobilizate în zonă și nu vor pleca până la încheierea tuturor lucrărilor.
Le transmit cetățenilor din zonă să nu aplece urechea la informațiile publicate cu “dedicație” pe rețelele sociale. Acest drum nu este nici abandonat și nici uitat de Consiliul Județean. Dar, ca orice șantier, a presupus și anumite neplăceri.
Vestea bună e aceea că, nu peste mult timp, vom putea circula între Zlatna și Almașu Mare în condiții de siguranță și confort. Le lansez, încă de pe acum, cârcotașilor de serviciu invitația de a fi prezenți la recepția lucrărilor”, a transmis Marius Hațegan.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
Centura din zona de sud-vest a municipiului Alba Iulia: Înființarea Unității de Management a proiectului și a celor 11 funcții, la aprobat în Consiliul Local
Centura din zona de sud-vest a municipiului Alba Iulia: Înființarea Unității de Management a proiectului și a celor 11 funcții, la aprobat în Consiliul Local Consilierii locali din Alba Iulia vor avea de aprobat în ședința extraordinară de vineri, 6 februarie 2026, înființarea Unității de Management pentru realizarea Centurii din zona de sud-vest a municipiului […]
Proiecte de mediu în valoare de aproape 60 de milioane de lei în Alba. Corneliu Mureșan: „Investițiile de mediu în comunitățile locale sunt esențiale și trebuie susținute de Guvern”
Proiecte de mediu în valoare de aproape 60 de milioane de lei în Alba. Corneliu Mureșan: „Investițiile de mediu în comunitățile locale sunt esențiale și trebuie susținute de Guvern” Corneliu Mureșan, secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului, a avut, luni, 2 februarie 2026, o întâlnire de lucru cu președintele Administrației Fondului pentru Mediu, […]
VIDEO | Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate
Zeci de noi locuri de parcare într-un oraș din Alba: Sunt amenajate în locul unor garaje dezafectate Lucrările de reamenajare a parcărilor de la Piața Mică, blocurile 13, 34 și 15, au început, a anunțat, sâmbătă, 31 ianuarie 2026, primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar. „Deși iarna încă mai staționează pe meleagurile noastre, condițiile pentru […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Economistul Bogdan Glăvan, despre cum ar putea România să treacă la moneda euro cât mai repede: „Am avut această ocazie, însă elitele României i-au dat cu piciorul. Atât s-a putut”
Economistul Bogdan Glăvan, despre cum ar putea România să treacă la moneda euro cât mai repede: „Am avut această ocazie,...
Ora de vară 2026 | Când va avea loc trecerea de la ora de iarnă la ora de vară în acest an: De ce unele țări au renunțat la ajustarea sezonieră a fusului orar
Când va avea loc trecerea de la ora de iarnă la ora de vară în acest an: De ce unele...
Știrea Zilei
Alba, pe lista „selectă” a județelor din România cu mai puțin de 10 medici oncologi: „Cred că pacienții oncologici nu trebuie să facă tot timpul, la propriu, călătorii”
Alba, pe lista „selectă” a județelor din România cu mai puțin de 10 medici oncologi România dispune de un total...
FOTO | Mariana Bucerzan a pus capăt unei cariere de o jumătate de secol de antrenoare de atletism: „Predau ștafeta foștilor sportivi, actuali profesori”
Mariana Bucerzan a pus capăt unei cariere de o jumătate de secol de antrenoare de atletism Moment cu puternică încărcătură...
Curier Județean
FOTO | Cataleya Crișan, fetița de doar 10 ani, cu care Aiudul se mândrește: A obținut 3 premii I, la concursuri importante de chitară. ,,Nu doar cântă, ea spune povești prin sunete”
Cataleya Crișan, fetița de doar 10 ani, cu care Aiudul se mândrește: A obținut 3 premii I, la concursuri importante...
„Marea breaslă a micilor meșteri” în Alba Iulia: „Ucenicii lui Brâncuși” și alte ateliere creative pentru copii în februarie și martie 2026 la Palatul Principilor Transilvaniei
„Marea breaslă a micilor meșteri” în Alba Iulia: Ateliere creative pentru copii în februarie și martie 2026 la Palatul Principilor...
Politică Administrație
Drumul județean DJ 705: Lucrările de modernizare între Zlatna și Almașu Mare, finalizate până la sfârșitul primăverii 2026. Marius Hațegan: ,,Nu este nici abandonat și nici uitat”
Drumul județean DJ 705: Lucrările de modernizare între Zlatna și Almașu Mare, finalizate până la sfârșitul primăverii 2026. Marius Hațegan:...
Centura din zona de sud-vest a municipiului Alba Iulia: Înființarea Unității de Management a proiectului și a celor 11 funcții, la aprobat în Consiliul Local
Centura din zona de sud-vest a municipiului Alba Iulia: Înființarea Unității de Management a proiectului și a celor 11 funcții,...
Opinii Comentarii
5 februarie: S-a încheiat acordul austro-ungar privind crearea statului dualist Austro-Ungaria, în cadrul căruia Transilvania si Banatul rămâneau încorporate Ungariei
5 februarie: S-a încheiat acordul austro-ungar privind crearea statului dualist Austro-Ungaria, în cadrul căruia Transilvania si Banatul rămâneau încorporate Ungariei...
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VIII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VIII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor Mihai Viteazul...