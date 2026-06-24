Drumul Județean DJ 142L intră în reparații la Meșcreac: Consiliul Județean Alba cedează temporar un tronson către Primăria Rădești pentru modernizare

Consiliul Județean (CJ) Alba urmează să aprobe, în ședința ordinară de miercuri, 24 iunie 2026 predarea temporară a unei porțiuni din drumul județean DJ 142L către Consiliul Local Rădești. Decizia vine ca răspuns la starea avansată de degradare a infrastructurii pietonale și a șanțurilor din localitatea Meșcreac.

Locuitorii din satul Meșcreac, comuna Rădești, se vor bucura în curând de străzi mai sigure. În prezent, trotuarele, acostamentele și rigolele adiacente drumului județean se află într-o stare de „degradare continuă”, neîndeplinind normele minime de confort și siguranță rutieră și pietonală.

Pentru a remedia această situație, Consiliul Local al Comunei Rădești a solicitat, prin Hotărârea nr. 34 din 22 mai 2026, preluarea în administrare a tronsonului degradat pentru a putea finanța și executa lucrările necesare.

Dreptul de administrare vizează un sector de drum în lungime exactă de 1,05 km. Detaliile de identificare ale tronsonului cedat sunt:

*Traseu drum: DJ 142 L: Ciumbrud (DJ 107E) – Sâncrai – Rădești – Leorinț – Meșcreac – Pețelca – Căpud – Zărieș – Gara Podu Mureș (DN 14B).

*Localizare: Intravilanul satului component Meșcreac, comuna Rădești.

*Poziție kilometrică: Km 9+130 – km 10+180.

Deși drumul trece temporar în curtea autorităților locale din Rădești , Consiliul Județean Alba impune reguli extrem de rigide prin contractul-cadru de administrare. Pe toată durata contractului, reprezentanții comunei Rădești au obligația să nu modifice sub nicio formă traseul drumului și să nu impună restricții de circulație fără acordul CJ Alba, să mențină capacitatea portantă a drumului și să respecte normele tehnice specifice acestei categorii rutiere, dar și să obțină avizul prealabil al administratorului inițial pentru proiectul de modernizare.

La finalizarea lucrărilor, din comisia de recepție vor face obligatoriu parte și specialiști din cadrul Consiliului Județean Alba.

Protocolul are un caracter strict temporar. Dreptul de administrare al comunei Rădești se va stinge automat după recepția finală a lucrărilor de modernizare și după împlinirea perioadei de sustenabilitate a proiectului. La acel moment, tronsonul de 1,05 km va fi retransmis integral către UAT Județul Alba.

Lucrările sunt programate să înceapă imediat după semnarea oficială a contractului de către președintele CJ Alba, Ion Dumitrel, și primarul comunei Rădești, Alin Nicula.

foto – cu rol ilustrativ

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