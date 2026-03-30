Drumul județean DJ 107 din Alba, consolidat pe raza localității Cetatea de Baltă: În ce stadiu este proiectul

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Alba de joi, 2 aprilie 2026 se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Consolidare terasamente și asigurarea scurgerii apelor pluviuale pe DJ 107, km 76+800 – km 76+890, localitatea Cetatea de Baltă”.

Drumul județean DJ 107 se desfășoară pe teritoriul administrativ al județului Alba, având punctul de plecare în drumul național DN 1, din Alba Iulia traversând localitățile Teleac, Hăpria, Straja, Berghin, Colibi, Secăşel, Cergău Mare, Veza, Blaj, Sâncel, Lunca Târnavei, Şona, Jidvei, Sântămărie, Cetatea de Baltă, ajungând la limita cu județul Mureș.

Consiliul Județean Alba, în calitate de administrator al drumului, a inițiat proiectul de consolidare a acestui sector de drum județean situat în intravilanul localității Cetatea de Baltă.

Valoarea totală a investiţiei este de 1.102.456,69 lei, la care se adaugă TVA în cuantum de 229.444,81 lei, cu un total de 1.331.901,50 lei (inclusiv TVA), din care C+M este de 896.574,01 lei, la care se adaugă TVA în cuantum de 188.280,54 lei, cu un total de 1.084.854,55 lei (inclusiv TVA).

Durata estimată de execuție a lucrărilor este de 6 luni.

Indicatori tehnici:

– Categoria funcțională a drumului: drum județean

– Categoria de importanță: C – construcții de importanță normală

– Clasa tehnică: IV

– Lățime parte carosabilă: 6,00 m

– Lățime acostamente: 2 x 0,75 m

– Lățime platformă: 7,50 m

– Suprafața construită: 1775.00 mp

– Suprafață trotuar: 110,00 m

– Lungime drum consolidat: 90.00 m

– Lungime parapete de siguranță tip H2: 90,00 m

– Lungime parapete pietonal : 90,00 m

Lucrările ce fac obiectul prezentei documentații sunt amplasate pe teritoriul județului Alba, pe drumul județean DJ 107, între km 76+800 și km 76+890 pe partea dreaptă a drumului. Pe acest sector se observă pe partea dreaptă a drumului un taluz cu pantă accentuată care se pornește de la limita trotuarului până la limita de proprietate. În situația reconfigurării elementelor geometrice ale drumului județean prin extinderea platformei pe acest taluz există

riscul să apară un posibil fenomen de instabilitate a taluzului aval, cauzat de diferența de nivel semnificativă (între 1.5 m și 4,00 m) dintre exteriorul trotuarului și proprietățile adiacente.

Posibila instabilitate a taluzului aval pune în pericol integritatea platformei drumului și siguranța traficului auto și pietonal în intravilanul localității Cetatea de Baltă, comuna Cetatea de Baltă. De asemenea în lipsa unor lucrări de susținere sunt necesare exproprieri pentru a putea reconfigura elementele geometrice ale drumului.

De asemenea, pe acest sector (pe partea dreaptă) se observă și un sistem deficitar de colectare și evacuare a apelor de suprafață în sensul că apa de pe partea carosabilă nu este colectată prin intermediul rigolelor, această fiind deversată peste trotuar după care pe taluz către proprietății.

În vederea elaborării proiectului a fost realizată în prealabil expertiza tehnică de către S.C. ASVEREXPROLAN S.R.L. prin expert tehnic atestat ing. Ion CIURICA. Studiul geotehnic a fost realizat de S.C. GEOLOGIC TECH S.R.L., verificat la exigența Ag de către dl. ing. geolog Dreghiciu Ladislau Romeo. Documentația topografică a fost realizată de către Sabo Ioan- Lucian. Pe baza recomandărilor din expertiza tehnică s-a elaborat documentația tehnică – faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie.

S.C. GG TEHNIC PROIECT S.R.L. din Cluj-Napoca a întocmit D.A.L.I. pentru ”Consolidare terasamente și asigurarea scurgerii apelor pluviuale pe DJ 107, km 76+800 – km 76+890, localitatea Cetatea de Baltă”. Documentaţia tehnico-economică depusă este întocmită în conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și

conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, a caietului de sarcini și a normativelor specifice în vigoare. Documentația a fost verificată de către specialiști atestați ca verificatori de proiect, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a

execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor.

Probleme constatate

Cea mai gravă deficiență constatată constă în apariția fisurilor și a crăpăturilor paralele cu axul drumului, localizate în special pe banda dreaptă, pe o suprafață de 30,0 mp. Aceste degradări structurale sunt rezultatul acțiunii combinate a traficului rutier intens și a eforturilor tangențiale dezvoltate de vehiculele grele, precum autocarele și autobuzele care efectuează manevre de acces spre castel. Un factor determinant în evoluția acestor cedări îl reprezintă natura

terenului de fundare, identificat în studiul geotehnic ca fiind format din praf nisipos argilos, material extrem de sensibil la variațiile de umiditate cauzate de infiltrarea apelor din precipitații în corpul drumului.

Pe lângă problemele de stabilitate, pe aproximativ 30% din lungimea sectorului analizat se observă suprafețe șlefuite, apărute din cauza uzurii mecanice continue exercitate de pneurile autovehiculelor asupra agregatelor din stratul de uzură. Această degradare naturală a mixturii asfaltice a condus la pierderea proprietăților antiderapante ale drumului, afectând siguranța circulației. Totodată, pe o suprafață similară de 30% din tronson, a fost identificată o suprafață poroasă, rezultată dintr-un proces de compactare insuficientă corelat cu deficiențele sistemului de colectare a apelor pluviale. Această porozitate excesivă facilitează pătrunderea apei în profunzimea structurii rutiere, generând riscuri de degradare accelerată prin cicluri repetate de îngheț-dezgheț.

Apariția și extinderea acestor degradări, atât la nivelul suprafeței de rulare, cât și în profunzimea terasamentelor, impun restabilirea urgentă a caracteristicilor tehnice prin execuția unor lucrări de consolidare și ranforsare cu mixturi asfaltice preparate la cald. Implementarea acestor măsuri are rolul de a asigura impermeabilizarea corpului drumului, îmbunătățirea coeficientului de aderență și preluarea corespunzătoare a solicitărilor dinamice, stopând astfel

fenomenele de instabilitate care pun în pericol integritatea drumului județean în localitatea Cetatea de Baltă.

Podețul transversal situat la km 76+858 se află într-o stare avansată de degradare structural, acesta fiindt dezafectat.

O particularitate importantă a amplasamentului este identificată în zona mediană a sectorului, unde se află timpanul din beton al podețului nefuncțional. Acesta a fost scos din exploatare pentru a preveni deversarea apelor în aval, proces care afecta direct proprietățile riveranilor. Peste acest timpan a fost montată o structură metalică improvizată, cu rolul de a asigura continuitatea circulației pe trotuarul adiacent.

Analiza tehnică evidențiază faptul că, în cazul unei modernizări care ar presupune extinderea profilului transversal al platformei drumului, menținerea unei pante stabile de 2:3 pentru noul taluz este imposibilă fără a afecta proprietățile private din proximitate. Drumul proiectat se va păstra în ampriza drumului existent, astfel încât să nu existe

exproprieri din proprietate privată.

Principalele lucrări

Pentru modernizarea structurii rutiere se propune o soluție elastică prin refacerea structurii rutiere în totalitate pe zonele degradate structural, respectiv în casetele de lărgire, respectiv în casetele tehnologice necesare pentru execuția zidului de sprijin, respectiv ranforsarea îmbrăcămintei rutiere existente pe care nu au fost identificate degradări structurale.

Structura rutieră presupune:

*A1 – Structură rutieră nouă în casete:

5 cm strat de uzură din BA16 rul 50/70, conform SR EN 13108-1 AND 605-2016;

Geocompozit antifisură cu Rt. 100kN/mp conform SR EN 13249:2001;

6 cm strat de legătură din BAD22,4 conform SR EN 13108-1; AND 605-2016;

20 cm strat de bază din piatră spartă conform SR EN 13242 și STAS 6400;

30 cm strat de fundație din balast conform SR EN 13242 și STAS 6400;

15 cm strat de formă din balast nisipos conform SR EN 13242 și STAS 6400.

*A2 – Structură rutieră ranforsată în partea carosabilă existentă cu un strat de asfalt:

5 cm strat de uzură din BA16 rul 50/70, conform SR EN 13108-1;

AND 605-2016;

Geocompozit antifisură cu Rt 100kN/mp conform SR EN 13249:2001;

Frezare asfalt existent pe o grosime 3-5cm;

Structura rutieră existenta conform SG.

– Realizarea unui zid de sprijin din beton armat cu pinten.

– Structură trotuar:

6 cm pavaj din dale autoblocante, conform SR 6978/1995

4 cm strat de nisip pilonat, conform SR EN 13242 si STAS 6400

15 cm strat de bază din piatră spartă conform SR EN 13242 si STAS 6400;

20 cm strat de fundație din balast grosier/refuz de ciur/ pietruire recuperată/beton concasat conform SR EN 13242 și STAS 6400.

