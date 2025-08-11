Drone, softuri și alte echipamente de cadastru și topografie pe lista de achiziții a Universității din Alba Iulia: Vor intra în dotarea laboratorului de specialitate

Drone, softuri și alte echipamente de cadastru și topografie pe lista de achiziții a Universității din Alba Iulia

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a lansat, în 7 iulie 2025, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de achiziție prin licitație publică a unor echipamente pentru laboratorul de cadastru și topografie.

Valoarea totală estimată a achiziției este de 2.332.436 de lei, fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 18 septembrie 2025.

Lista de achiziții cuprinde drone, softuri și alte echipamente de cadastru și topografie.

Achiziția este parte integrantă a proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din cadrul corpului D si a corpului H a Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia”.

Iată care este împărțirea pe loturi a achiziției, cu valorile aferente:

1. LOT 1 – Echipamente cadastru/topografie Valoarea estimată fără TVA: 1.641.866,50 lei

2. LOT 2 – DRONE Valoarea estimată fără TVA: 497.253,81 lei

3. LOT 3 – SOFT-uri cadastru/topografie Valoarea estimată fără TVA: 193.315,86 lei

