Drone, dotate cu senzori de poluare, pentru Garda Națională de Mediu. Ministrul Mediului: ,,Infractorii nu mai scapă cu una, cu două”
Contractul prin care Garda Națională de Mediu va fi dotată cu zeci de drone performante, echipate cu senzori capabili să detecteze sursele de poluare chiar și pe timp de noapte a fost semnat de că către Ministerul Mediului.
Noile echipamente vor permite inspectorilor să acționeze prompt în zonele cu nivel crescut de poluanți și în situațiile de poluare accidentală.
,,O veste bună de zilele astea: am semnat contractul prin care Ministerul Mediului pune la dispoziția Gărzii Naționale de Mediu zeci de drone pe care să le folosească de urgență în acțiunile de control!
Este vorba de drone dotate cu senzori prin care se vor putea măsura poluanții din aer, achiziționate prin fonduri din POIM și PDD, care ne vor ajuta să trăim într-o țară mai sănătoasă.
De exemplu, în situaţia în care staţiile de monitorizare ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA) înregistrează o tendinţă anormală de creştere a concentraţiilor de poluanţi în atmosferă, cu ajutorul acestor drone personalul Gărzii Naționale de Mediu va putea identifica cu acurateţe zona unde ar putea exista potenţialele surse de emisii.
De asemenea, aceste drone vor fi utilizate și când sunt semnalate poluări accidentale, atât în zonele urbane, cât mai ales in zonele rurale, unde nu există stații de monitorizare.
Echipamentele sunt dotate cu sisteme pentru detectarea surselor de poluare inclusiv pe timp de noapte.
Pe scurt: întărim controlul și ne asigurăm că infractorii nu mai scapă cu una cu două, în timp ce ne otrăvesc și ne fură ani din viață”, a scris Diana Buzoianu pe o rețea de socializare.
