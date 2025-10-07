Tentativă de fraudă telefonică, semnalată de ASF. Infractorii se folosesc de numele unor instituții importante
Tentativă de fraudă telefonică, semnalată de ASF. Infractorii se folosesc de numele unor instituții importante, precum Bursa de Valori București sau Depozitarul Central
Mai multe tentative de fraudă care implică apeluri telefonice sau mesaje online, în care persoane necunoscute pretind că reprezintă instituții precum Bursa de Valori București sau Depozitarul Central au fost descoperite în mediul online, anunță Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Autoritatea de Supraveghere Financiară atrage atenția asupra intensificării unor tentative de fraudă care implică apeluri telefonice sau mesaje online, în care persoane necunoscute pretind că reprezintă instituții precum Bursa de Valori București sau Depozitarul Central.
Scopul acestor încercări este obținerea ilegală de date personale, bancare sau acces la conturi de investiții.
ASF precizează că niciuna dintre aceste instituții nu contactează telefonic sau prin e-mail investitorii pentru a solicita date confidențiale (parole, coduri de acces, copii ale actelor de identitate etc.).
Recomandări importante:
- Nu oferiți informații personale prin telefon sau internet.
- Verificați întotdeauna identitatea celor care vă contactează.
- Folosiți doar datele oficiale de contact publicate pe site-urile instituțiilor.
- Raportați orice suspiciune autorităților competente.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Dobânzi URIAȘE la credite în România. Economist: „Mulți nu înțeleg că dobânzile la credite vor mai crește”
Dobânzi URIAȘE la credite în România. Economist: „Mulți nu înțeleg că dobânzile la credite vor mai crește” Dobânzile la credite în România, și acum uriașe, vor mai crește, avertizează economistul Radu Georgescu. Citește și: Economistul Radu Georgescu: „Dacă ai un credit, știi că îți va crește rata la bancă. Dar probabil nu știi că tu […]
COD ROȘU de ploi abundente: Forțe și mijloace ISU Alba dislocate în sprijinul salvatorilor din Călărași
Forțe și mijloace ISU Alba dislocate în sprijinul salvatorilor din Călărași În contextul emiterii, de către Administrația Națională de Meteorologie, a avertizărilor de COD ROȘU, IGSU a dispus unităţilor subordonate luarea măsurilor necesare pentru prevenirea şi gestionarea cu eficiență a potențialelor situaţii de urgenţă care pot apărea. Pentru acoperirea optimă a misiunilor, a fost dispusă […]
Sprijin pentru fermieri | Ajutoarele financiare pentru fermieri vor fi acordate și în 2026: Când vor începe plățile aferente anului 2025
Ajutoarele financiare pentru fermieri vor fi acordate și în 2026: Când vor începe plățile aferente anului 2025 Adrian Pintea, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, a anunțat că toate formele de sprijin acordate de Ministerul Agriculturii în 2025 se vor derula și în 2026, existând posibilitatea să fie incluse și altele noi. „În ceea ce […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Dobânzi URIAȘE la credite în România. Economist: „Mulți nu înțeleg că dobânzile la credite vor mai crește”
Dobânzi URIAȘE la credite în România. Economist: „Mulți nu înțeleg că dobânzile la credite vor mai crește” Dobânzile la credite...
Tentativă de fraudă telefonică, semnalată de ASF. Infractorii se folosesc de numele unor instituții importante
Tentativă de fraudă telefonică, semnalată de ASF. Infractorii se folosesc de numele unor instituții importante, precum Bursa de Valori București...
Știrea Zilei
FOTO | AMENDĂ de 30.000 de lei la Spitalul Municipal Aiud după imaginile cu așternuturi pătate! A fost sancționată și asistenta șefă ortopedie
FOTO | AMENDĂ de 30.000 de lei la Spitalul Municipal Aiud după imaginile cu așternuturi pătate! După ce zilele trecute...
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 7 octombrie 2025: 520 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 7 octombrie 2025: 520 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...
Curier Județean
VIDEO ASTĂZI | Demonstrații și teste cu scule profesionale Milwaukee în Cetatea Alba Carolina: ,,Totul este pregătit”
VIDEO ASTĂZI | Demonstrații și teste cu scule profesionale Milwaukee în Cetatea Alba Carolina Evenimentul Big Red Milwaukee 2025 din...
VIDEO | Bărbat din Aiud, reținut după ce și-a amenințat concubina, încălcând un ordin de protecție. Polițiștii îl vor prezenta astăzi Parchetului
Bărbat din Aiud, reținut după ce și-a amenințat concubina, încălcând un ordin de protecție. Polițiștii îl vor prezenta astăzi Parchetului...
Politică Administrație
FOTO | 5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate: „Vremuri grele, dar cu realizări minunate”
5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate În comuna Livezile sunt aproape de finalizare...
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!
Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...
Opinii Comentarii
7 octombrie: Ziua internațională a muncii decente. Cum s-a „născut” acest concept și cum a ajuns să fie sărbătorit
7 octombrie: Ziua internațională a muncii decente. Cum s-a „născut” acest concept și cum a ajuns să fie sărbătorit La...
În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma
În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma Creștinii ortodocși îl pomenesc, în data de 6 octombrie,...