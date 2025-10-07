Tentativă de fraudă telefonică, semnalată de ASF. Infractorii se folosesc de numele unor instituții importante, precum Bursa de Valori București sau Depozitarul Central

Mai multe tentative de fraudă care implică apeluri telefonice sau mesaje online, în care persoane necunoscute pretind că reprezintă instituții precum Bursa de Valori București sau Depozitarul Central au fost descoperite în mediul online, anunță Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Autoritatea de Supraveghere Financiară atrage atenția asupra intensificării unor tentative de fraudă care implică apeluri telefonice sau mesaje online, în care persoane necunoscute pretind că reprezintă instituții precum Bursa de Valori București sau Depozitarul Central.

Scopul acestor încercări este obținerea ilegală de date personale, bancare sau acces la conturi de investiții.

ASF precizează că niciuna dintre aceste instituții nu contactează telefonic sau prin e-mail investitorii pentru a solicita date confidențiale (parole, coduri de acces, copii ale actelor de identitate etc.).

Recomandări importante:

Nu oferiți informații personale prin telefon sau internet.

Verificați întotdeauna identitatea celor care vă contactează.

Folosiți doar datele oficiale de contact publicate pe site-urile instituțiilor.

Raportați orice suspiciune autorităților competente.

