Droguri introduse ilegal si comercializate în Penitenciarul Aiud: Metoda folosită de o tânără pentru ca stupefiantele să ajungă la soțul ei

O tânără din Hunedoara a fost acuzată de trafic de droguri în închisoare după ce a transportat în vagin de mai multe ori substanțe interzise pe care i le dădea soțului ei.

„În 6 aprilie 2018, inculpata a efectuat o vizită intimă la Ciobanu Marian în penitenciarul Aiud, ocazie cu care îi aduce din nou o cantitate de substanţe etnobotanice, disimulate în vagin. În aceeaşi zi, la ora 22:27, tânăra îl întreabă pe Marian C. dacă „curuleţu e bine?”, semn că după ce bărbatul prelua substanțele din organul intim al femeii, acesta le transportat în celulă cu ajutorul anusului.

Tribunalul Hunedoara a condamnat nouă hunedoreni, cu vârste între 25 de ani şi 38 de ani într-un dosar penal în care au fost acuzaţi de constituirea unui grup infracţional organizat şi trafic de droguri.

Cei nouă infractori au fost acuzaţi că în perioada 2018 – 2019 au constituit au comis fapte penale printre care traficul de droguri şi substanţe etnobotanice, iar printre locurile unde acestea au fost introduse ilegal şi comercializate s-au numărat pentenciarele Aiud şi Deva (Bârcea Mare).

Ioan V. a primit trei ani de închisoare, Sergiu P. a primit doi ani şi şase luni de închisoare, Marian C. a primit un an şi patru luni de închisoare, la care se adaugă alte 2091 de zile de închisoare – un rest de pedeapsă dintr-o condamnare de 18 ani de închisoare pentru omor calificat, Gabriel A. a primit 10 luni de închisoare, Andrei B. a primit un an şi cinci luni de închisoare, Ionuţ C. a primit trei ani de închisoare, Adriana C. a primit 9 luni de închisoare cu suspendare, Tiberiu C. a primit 3 ani de închisoare la care se adaugă resturi de pedepse de peste 1.000 de zile de închisoare, iar Eugen M. a primit doi ani şi trei luni de închisoare, la care se adaugă alte 1.786 de zile de închisoare resturi de pedeapsă din condamnări mai vechi.

Drogurile erau ascunse atât în vagin, cât și în cutiile de iaurt sau în lenjeriile de pat. Într-un dosar se arată că inculpata a declarat că a introdus în cursul anului 2018, în două rânduri, substanţe cu efecte psihoactive disimulate în gură sau înghiţite în Penitenciarul Alba, pentru a ajunge la soţul ei.

