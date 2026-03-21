Drept la replică | PSD Alba: Domnule vicepreședinte Hațegan, când nu iubiți școala, ajungeți să criticați proiectele educaționale
PSD Alba: Domnule vicepreședinte Hațegan, când nu iubiți școala, ajungeți să criticați proiectele educaționale
Domnul vicepreședinte Marius Hațegan, unul dintre liderii PNL Alba, s-a trezit din nou vorbind fără rost și demonstrând că este departe de a fi „urmașul Brătienilor”, ci mai degrabă urmașul comuniștilor lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. Altfel, nu se poate explica cum un om care reprezintă un partid liberal ar putea critica un proiect educațional de promovare a oportunităților pe care Uniunea Europeană le oferă pentru educație și pentru tineri.
Într-un exces proletar comunistoid, domnul Hațegan critică faptul că vicepreședintele Parlamentului European, colegul nostru Victor Negrescu, și-ar fi permis să organizeze în școlile din Alba o acțiune de informare a tinerilor și cadrelor didactice despre oportunitățile oferite de Uniunea Europeană pentru educație și pentru dezvoltare profesională. Practic, a făcut ceea ce face Uniunea Europeană – informează și promovează oportunitățile pe care le oferă cetățenilor săi.
Nu știm cum s-a trezit subit acum domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, dar îl informăm că Victor Negrescu face, de ani de zile, astfel de campanii de informare privind oportunitățile europene, inclusiv dedicate tinerilor, de la programe educaționale și de mobilitate, până la finanțări pentru dezvoltare personală și profesională. De asemenea, este unul dintre europarlamentarii europeni cu o activitate amplă pentru susținerea și promovarea educației, pentru atragerea de finanțări europene destinate educației și pentru susținerea tinerilor români care vor să aplice pentru programe europene. Poate domnul Hațegan îi întreabă și pe colegii săi europarlamentari cu origini în Alba ce fac sau ce au făcut pentru educație și pentru tinerii români.
Așa că, între două poze pe drumurile județului pe care se laudă că le asfaltează continuu, domnul Hațegan s-a trezit să critice un proiect educațional. Poate este o frustrare din tinerețe legată de educație sau pur și simplu nu iubește școala.
Între timp, domnul Hațegan a rezolvat toate problemele județului: drumul spre Șureanu are 4 benzi pe sens, Alba Iulia are deja 4 centuri și se construiește a cincea, în Apuseni, turiștii se calcă în picioare să prindă o cameră liberă, iar la Alba Iulia s-a construit a doua sală polivalentă și al treilea teatru. Nu uităm nici de cursanții Școlii de Arte și Meșteșuguri pe care domnul Hațegan ”i-a mutat” în palatul Consiliului Județean Alba din Cetate și nu mai fac cursurile prin subsolurile sau mansarda Centrului de Cultură „Augustin Bena”.
În încheiere, stimate domnule Marius Hațegan, vă informăm că toți colegii noștri social democrați, care ocupă funcții de demnitate publică, vor continua să pună pe primul loc educația pentru că este singura șansă a comunităților acestui județ. Vom continua să credem în tineri, vom continua să îi informăm corect și mai ales vom continua să îi sprijinim să beneficieze de toate oportunitățile pe care le au în calitate de cetățeni europeni, se arată într-un comunicat transmis de Biroul de presă al PSD Alba.
Drept la replică | PSD Alba: Domnule vicepreședinte Hațegan, când nu iubiți școala, ajungeți să criticați proiectele educaționale
PSD Alba: Domnule vicepreședinte Hațegan, când nu iubiți școala, ajungeți să criticați proiectele educaționale Domnul vicepreședinte Marius Hațegan, unul dintre...
Drept la replică | Cabinet europarlamentar Victor Negrescu: Afirmațiile domnului Marius Hațegan sunt false și profund nedrepte. Asistăm la un nou atac politic lipsit de substanță
Cabinet europarlamentar Victor Negrescu: Afirmațiile domnului Marius Hațegan sunt false și profund nedrepte. Asistăm la un nou atac politic lipsit...
