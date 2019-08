Drept la replică: Medicul de familie din Poiana Vadului dezminte categoric acuzațiile venite din partea primarului Toader Beniamin

În cadrul unei ședințe care a avut loc ieri la Instituția Prefectului Alba, primarul comunei Poiana Vadului, Toader Beniamin, s-a lansat în acuzații la adresa medicului de familie din localitate. Corneliu Ioan Calatean, cel învinuit de edil, a oferit o serie de precizări în legătură cu cele declarate de primar, demontând toate învinuirile care i-au fost aduse, într-un drept la replică.

“Eu iau de la elevi conform unor legi. Tot ce nu este decontat de Casa de Asigurări de Sănătate, fiind profesie liberală medicina de familie, se decontează, se plătește, deoarece suntem prestatori de servicii.

Ori ai contract cu Casa ori serviciile care nu se decontează de Casă trebuie să le plătească pacientul. Adeverințele pentru educație fizică, ni s-a spus clar de la Inspectorat și de la Prefectură, în care scrie negru pe alb că se plătesc. Nici avizul epidemiologic nu este decontat de Casa de Asigurări de Sănătate, singurul care este decontat și intră în per capita este la înscrierea la școală, pentru trecerea dintr-un ciclu de învățământ în altul.”

O altă acuzație lansată de primarul comunei, Toader Beniamin, se referea la faptul că medicul de familie nu ar fi de acord ca alți medici să profeseze în comună, a fost și aceasta dezmințită de actualul medic de familie. Acesta a declarat că “eu nu am zic nimic. Am spus că nu fac, este lege din 2011 și 2008 din cauza cărora nu se poate.”

Acesta a dat exemplul altor comune din Munții Apuseni în care asemenea probleme nu există ori au fost rezolvate în decursul timpului:” La Arieșeni, primarul de acolo a făcut contract cu doamna doctor și nu a fost o problemă. Toată lumea e mulțumită. Eu am spus să facă la fel.”

Medicul de familie a mai precizat că el nu este de acord să fie remunerat cu sume de bani derizorii pentru munca pe care o prestează în comună: “Cum nu are bani, fiindcă nu i-am cerut o sumă în bătaie de joc. Eu am cerut pentru mine și asistentă 1.500 de lei și primarul nu a fost de acord. Nu vine nimeni pe de gratis. Nici nu m-am împotrivit, nici nu a fost discuția. În Consiliul Local eu am spus ce am avut de spus și am plecat, primarul spunând că își aduce medic de familie. N-am zis nici să își aducă nici să nu-și aducă. Fără răspundere și contract nu se face, eu nu fac. Le-am explicat, dar degeaba, ei o țin pe a lor.“

În încheiere, medicul de familie a precizat că la toate controalele avute, atât anul trecut cât și anul acesta, de la Casa de Asigurări de Sănătate și ANAF nu au fost descoperite nereguli în activitatea desfășurată de acesta.

“Părinții m-au întrebat de ce cer bani, le-am arătat legea, le-am spus că am avut și anul trecut control pe tematică, de la Casa de Asigurări, niciodată nu m-a controlat să vadă dacă tai chitanță pe servicii și pe cele nedecontate de Casă sau nu. Am avut chitanța, am avut scris că am dat adeverințe. Și anul acesta când a fost control de la Finanțe tot așa mi s-a spus: dacă nu tai chitanțe erai la bănuială că tu bagi banii în buzunar.“