Dragoş Damian, Terapia Cluj: Aţi observat cum şoselele din România sunt tot mai pline de maşini termice şi electrice Made In China? ”Cumpără o maşină fabricată în UE!” – iată care ar trebui să fie sloganul uniunii pentru următorii 5 ani

Să începem prin a face o clarificare obligatorie. Fără nici o urmă de îndoială noua generaţie de autovehiculele termice şi electrice Made in China sunt bijuterii tehnologice, de siguranţă, de confort şi de design care concurează şi depăşesc la foarte multe capitole – mai puţin la preţ – rivalele lor, mărci sau maşini fabricate pe bătrânul continent.

Apoi, un fapt divers. Cu excepţia hranei perisabile – dar nici aici nu putem fi siguri – marea majoritate a lucrurilor pe care le cumpărăm au o etapa sau toate de fabricaţie în China. Chiar şi lucruri pe care scrie Made in EU sunt asamblate din parţi componente Made in China. Aşadar, era o chestiune de timp sa fim invadaţi şi de maşini termice şi electrice Made in China.

Şi, nu în ultimul rând, să înţelegem cum am ajuns aici, că nu e ca şi cum China ne-a forţat să cumpăram produsele Made in China.

Martori la ascensiunea Made in China, încă din 2017, un număr enorm de asociaţii industriale de manufactură din domenii diverse, cu sediul în UE, care cuprind peste 25 de milioane de angajaţi şi o cifră de afaceri de circa 1.000 miliarde de Euro, făceau un apel pentru o strategie industrială mult mai ambiţioasă decât până atunci, cu un orizont de timp până în 2020. În declaraţia comună se arată că între 2000 şi 2014, cota de piaţă a industriei europene a scăzut de la 18,8% la 15,3%, iar în perioada crizei şi post-criză 2008-2014 s-au pierdut 3,5 milioane de slujbe din industrie, circa 10% din numărul angajaţilor din unităţile de manufacturiere.

Aceasta prăbuşire industrială a fost posibilă pentru că imediat după criza din 2008 liderii marilor puteri industrializate din afara UE au pus autosuficienţa industrială, investiţia în inovaţie, accelerarea exporturilor şi patriotismul economic la vârful agendei lor pentru competitivitate şi dezvoltare.

”America First” începută în 2017 avea drept obiectiv indirect, intre multe altele, să transforme Statele Unite într-o superputere în domeniul producţiei industriale.

”Make in India” pornită în 2014 a reuşit să transforme ţara în ”farmacia lumii”.

Şi, desigur, ”Made in China 2025” MIC25, lansat în 2015 a crescut în intensitate şi întăreşte an de an poziţia ţării de ”fabrică a lumii”. Iată, ce spuneam, autovehiculele termice şi electrice Made in China invadează inclusiv România.

Aşadar. În timp de marile puteri industrializate lansau era autosuficienţei industriale, investeau în inovaţie, accelerau exporturile şi puneau pariu pe patriotismul economic, nici urmă de patriotism economic în UE. UE a pus pariu pe Green Deal.

Vremurile au devenit dure şi complicate, au urmat criza medicală, criza energetică, criza preţurilor, criza mineralelor, criza militară.

Iar viitorul nu arată roz, pentru că avansam într-o era a suprapopulării, a supraîmbătrânirii, a supraconsumului. Şi a suprarepulsiei faţă de muncă, dar asta este altă poveste.

Ştiţi care este diferenţa cheie dintre industrializarea din SUA, India şi China şi industrializarea din UE? Pe continentul nostru nu a existat niciodată o campanie de patriotism economic. UE este singura superputere economică care nu a lansat un program prin care să recomande cetăţenilor să cumpere produse fabricate pe continent. Parafrazând pe unul dintre liderii europeni este cazul să ne întrebam ”De ce ne este frică, doar suntem 500 de milioane?”

Dintre toate industriile UE care au pierdut teren în faţa Made In China cea mai sensibila este cea a producţiei de autovehicule. Trebuie ajutată, inclusiv prin patriotism economic.

”Cumpără o maşină fabricată în UE!” – iată care ar trebui să fie sloganul uniunii pentru următorii 5 ani.

Putem relansa industria de autovehicule, doar suntem 500 de milioane.

