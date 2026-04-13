Dragoş Damian, Terapia Cluj: Aţi observat cum şoselele din România sunt tot mai pline de maşini termice şi electrice Made In China? ”Cumpără o maşină fabricată în UE!” – iată care ar trebui să fie sloganul uniunii pentru următorii 5 ani
Să începem prin a face o clarificare obligatorie. Fără nici o urmă de îndoială noua generaţie de autovehiculele termice şi electrice Made in China sunt bijuterii tehnologice, de siguranţă, de confort şi de design care concurează şi depăşesc la foarte multe capitole – mai puţin la preţ – rivalele lor, mărci sau maşini fabricate pe bătrânul continent.
Apoi, un fapt divers. Cu excepţia hranei perisabile – dar nici aici nu putem fi siguri – marea majoritate a lucrurilor pe care le cumpărăm au o etapa sau toate de fabricaţie în China. Chiar şi lucruri pe care scrie Made in EU sunt asamblate din parţi componente Made in China. Aşadar, era o chestiune de timp sa fim invadaţi şi de maşini termice şi electrice Made in China.
Şi, nu în ultimul rând, să înţelegem cum am ajuns aici, că nu e ca şi cum China ne-a forţat să cumpăram produsele Made in China.
Martori la ascensiunea Made in China, încă din 2017, un număr enorm de asociaţii industriale de manufactură din domenii diverse, cu sediul în UE, care cuprind peste 25 de milioane de angajaţi şi o cifră de afaceri de circa 1.000 miliarde de Euro, făceau un apel pentru o strategie industrială mult mai ambiţioasă decât până atunci, cu un orizont de timp până în 2020. În declaraţia comună se arată că între 2000 şi 2014, cota de piaţă a industriei europene a scăzut de la 18,8% la 15,3%, iar în perioada crizei şi post-criză 2008-2014 s-au pierdut 3,5 milioane de slujbe din industrie, circa 10% din numărul angajaţilor din unităţile de manufacturiere.
Aceasta prăbuşire industrială a fost posibilă pentru că imediat după criza din 2008 liderii marilor puteri industrializate din afara UE au pus autosuficienţa industrială, investiţia în inovaţie, accelerarea exporturilor şi patriotismul economic la vârful agendei lor pentru competitivitate şi dezvoltare.
”America First” începută în 2017 avea drept obiectiv indirect, intre multe altele, să transforme Statele Unite într-o superputere în domeniul producţiei industriale.
”Make in India” pornită în 2014 a reuşit să transforme ţara în ”farmacia lumii”.
Şi, desigur, ”Made in China 2025” MIC25, lansat în 2015 a crescut în intensitate şi întăreşte an de an poziţia ţării de ”fabrică a lumii”. Iată, ce spuneam, autovehiculele termice şi electrice Made in China invadează inclusiv România.
Aşadar. În timp de marile puteri industrializate lansau era autosuficienţei industriale, investeau în inovaţie, accelerau exporturile şi puneau pariu pe patriotismul economic, nici urmă de patriotism economic în UE. UE a pus pariu pe Green Deal.
Vremurile au devenit dure şi complicate, au urmat criza medicală, criza energetică, criza preţurilor, criza mineralelor, criza militară.
Iar viitorul nu arată roz, pentru că avansam într-o era a suprapopulării, a supraîmbătrânirii, a supraconsumului. Şi a suprarepulsiei faţă de muncă, dar asta este altă poveste.
Ştiţi care este diferenţa cheie dintre industrializarea din SUA, India şi China şi industrializarea din UE? Pe continentul nostru nu a existat niciodată o campanie de patriotism economic. UE este singura superputere economică care nu a lansat un program prin care să recomande cetăţenilor să cumpere produse fabricate pe continent. Parafrazând pe unul dintre liderii europeni este cazul să ne întrebam ”De ce ne este frică, doar suntem 500 de milioane?”
Dintre toate industriile UE care au pierdut teren în faţa Made In China cea mai sensibila este cea a producţiei de autovehicule. Trebuie ajutată, inclusiv prin patriotism economic.
”Cumpără o maşină fabricată în UE!” – iată care ar trebui să fie sloganul uniunii pentru următorii 5 ani.
Putem relansa industria de autovehicule, doar suntem 500 de milioane.
Ce lovitură! Renault mută producția unor modele Dacia în alte țări: Peste 1.000 de locuri de muncă, în pericol. Înmatriculările Dacia în România, în prăbușire
Ce lovitură! Renault mută producția unor modele Dacia în alte țări: Peste 1.000 de locuri de muncă, în pericol. Înmatriculările Dacia în România, în prăbușire Grupul Renault a hotărât să mute producția mai multor modele noi Dacia în afara României. Fabrica de la Mioveni riscă să piardă circa 1.200 de locuri de muncă, potrivit sindicatului, […]
Câți etnici maghiari din Alba au avut drept de vot la alegerile din Ungaria
Câți etnici maghiari din Alba au avut drept de vot la alegerile din Ungaria Aproximativ 800 de persoane din județul Alba au avut drept de vot la alegerile din Ungaria, potrivit unor estimări. Nu toți etnicii maghiari au automat drept de vot. Sunt necesare cetățenia maghiară și înregistrarea electorală. Numărul este relativ mic în Alba, […]
Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în alegerile parlamentare din Ungaria: „Felicit partidul câștigător!”
Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în alegerile parlamentare din Ungaria: „Felicit partidul câștigător!” Premierul maghiar Viktor Orban, aflat la conducere de 16 ani, și-a recunoscut duminică seară înfrângerea în alegerile parlamentare. „Bună seara tuturor, dragi prieteni. Rezultatul alegerilor, deși încă nu este pe deplin clar și definitiv, este unul dureros pentru noi. Însă este limpede […]
Ce lovitură! Renault mută producția unor modele Dacia în alte țări: Peste 1.000 de locuri de muncă, în pericol. Înmatriculările Dacia în România, în prăbușire
Ce lovitură! Renault mută producția unor modele Dacia în alte țări: Peste 1.000 de locuri de muncă, în pericol. Înmatriculările...
FOTO | Ioana Grosu, o femeie de 100 de ani, din Șugag, sărbătorită a doua zi de Paște 2026, la „Statu’ la vase în Lunea Paștelui”: Are 44 de strănepoți și 6 stră-strănepoți
Ioana Grosu, o femeie de 100 de ani, din Șugag, premiată a doua zi de Paște 2026, la „Statu’ la...
VIDEO | ”Statu la vase” 2026, obicei unic în țară în lunea Paștelui la Șugag, aduce împreună credința, familia și valorile autentice românești. Cinci tinere familii au pregătit bucate alese şi au primit daruri pentru casă în acest an
”Statu la vase” 2026, obicei unic în țară în lunea Paștelui la Șugag, aduce împreună credința, familia și valorile autentice...
Obiceiuri în a doua zi de Paște: Tradiția stropitului fetelor de măritat ori a nevestelor este păstrata cu sfințenie în unele localități
Obiceiuri în a doua zi de Paște: Tradiția stropitului fetelor de măritat ori a nevestelor este păstrata cu sfințenie în...
Prețul combustibililor în prima zi de Paște 2026 la Alba Iulia: Motorina, peste 10 lei/litru la o benzinărie
Prețul combustibililor în prima zi de Paște 2026 la Alba Iulia: Motorina, peste 10 lei/litru la o benzinărie Șoferii care...
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Mesaje de Paste fericit. Urări, felicitări și SMS-uri pe care le poţi trimite celor dragi de Sfintele Pasti
MESAJE de PASTE fericit 2026 • Texte cu URARI, FELICITARI de Paste, SMS -uri frumoase, haiose şi amuzante de Sfintele...
SĂPTĂMÂNA LUMINATĂ. Ce nu ai voie să faci în săptămâna de după Paști. Tradiții și superstiții
SĂPTĂMÂNA LUMINATĂ – Ce nu ai voie să faci în săptămâna de după Paști. Tradiții și superstiții Dacă săptămâna dinaintea...