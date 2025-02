Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj, propunere de mutare a parlamentului într-o clădire de birouri: „Mall of Romania” în Casa Poporului

Dragoș Damian, director general Terapia Cluj și director executiv PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România), a venit cu o propunere cel puțin interesantă în contextul actual de restructurare a personalului din Parlament. Potrivit acestuia, autoritățile ar trebuie să gândească reducerea cheltuielilor bugetare angajându-se într-un proiect de durată, nu într-unul „fabricat pe colțul mesei”. El propune ca parlamentul să fie mutat într-o clădire din birouri, iar Casa Poporului să fie transformată în mall.

Discuția asta a mai fost în spațiul public undeva prin 2010, se pregătise și un proiect de lege pentru transformarea Casei Poporului într-un mall. Se vorbea în 2010 de un câștig de 100 milioane de Euro pentru stat, așadar, la valoarea imobiliară de astăzi, probabil că vorbim de 10-15 ori mai mult.

Dați-i drumul, înjurați-mă cât vreți, apoi hai să ne gândim un pic la propunere.

Să pornim de la efortul aparent lăudabil de restructurare a personalului din Parlament, cu 200-300-400 de posturi. Dar făcut pe repede înainte proiectul nu poate avea la bază nicio analiză serioasă și pe termen mai lung. Nemaivorbind de teoriile conspirației, sunt dați afară „ai noștri” ca să vină „ai lor”. Astfel încât, chiar dacă efortul lui Ilie Bolojan & echipa pare bine primit de opinia publică, nu se va ști cu mare precizie care va fi impactul în timp al restructurărilor. Da, se vor economisi bani, dar se economisesc destui? De fapt, câți bani dorim să se economisească din „închidem lumina când plecam” și „folosim mai puțină hârtie”? Iar personalul care rămâne va fi suficient?

Poate că într-adevăr soluția optimă ar fi să regândim Casa Poporului în totalitate, după ce Parlamentul este mutat într-o clădire de birouri, undeva în zonă. O clădire care să fie în orice caz mai mică și care să aibă nevoie de un personal mult mai redus pentru funcționare – și unde, evident, costurile de administrare să fie mult mai mici.

Iar Casa Poporului, care a fost dintotdeauna tema multor controverse privind proporțiile faraonice, costurile enorme de administrare, degradarea dramatică și reparațiile costisitoare, poate ar trebui să fie transformată într-un super-mall, Mall of Romania. Vândută unui dezvoltator și transformată într-un mall. Românii iubesc mall-urile, în ultimii 30 de ani s-au construit mai multe mall-uri decât fabrici și uzine. Ați fi poate surprinși să aflați că, la circa 320.000 de metri pătrați, un mall în Casa Poporului nu s-ar clasa nici măcar în top 10 mall-uri la nivel mondial ca suprafață. Iată, cel mai mare mall din România, care are circa 250.000 metri pătrați, nu este cu mult mai mic ca suprafață în raport cu Casa Poporului. Iar mall-ul preferat al românilor, Mall of Arabia din Dubai, cel cu pârtia de schi indoor, are circa 270.000 de metri pătrați.

Apropo, clădirea din Strasbourg a Parlamentului European, la circa 220.000 de metri pătrați, adăpostește 720 de membri ai forului legislativ și staff-ul acestora, având săli de conferințe, comisii și peste 1.800 de birouri.

Autoritățile ar trebui să gândească reducerea cheltuielilor bugetare angajându-se într-un proiect de durată, nu într-unul fabricat pe colțul mesei. Nu ajungem nicăieri dacă sunt restructurate sute sau chiar mii de posturi, la întâmplare. Așa ceva va costa în cele din urmă mult mai mult, pentru că vor urma foarte multe procese care vor fi câștigate de cei disponibilizați, iar costurile se vor regăsi în anii următori, tot românii le vor plăti.

Comentariu de Dragoș Damian, director general Terapia Cluj și director executiv PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România)

