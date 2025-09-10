Rămâi conectat

VIDEO | Două mașini implicate într-un accident la Alba Iulia, pe centură: Echipajele de intervenție au ajuns de urgență

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum o oră

în

De

Accident între două autoturisme pe Șoseaua de Centură din Alba Iulia: Pompierii și ambulanța au intervenit rapid

Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit luni pentru asigurarea măsurilor specifice de siguranță și acordarea primului ajutor medical în urma unui accident rutier produs pe Șoseaua de Centură a municipiului Alba Iulia.

Potrivit informațiilor primite prin apelul la 112, în accident au fost implicate două autoturisme. Din fericire, nu au fost înregistrate persoane încarcerate.

La fața locului au fost mobilizate mai multe forțe de intervenție: o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), un echipaj SMURD (EPA) și o ambulanță SAJ.

Peste un milion de lei alocați în vederea restaurării zidului estic al Bastionului Sf. Mihail din Cetatea Alba Carolina: Fosta morgă va deveni spațiu expozițional tip dioramă

Lucian Daramus

Publicat

acum 2 ore

în

10 septembrie 2025

De

Peste un milion de lei alocați în vederea restaurării zidului estic al Bastionului Sf. Mihail din Cetatea Alba Carolina Consiliul Județean Alba a lansat, miercuri, 3 septembrie 2025, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contractare prin licitație publică a lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „Restaurare zid estic bastion Sf. Mihail, caponieră și […]

FOTO | Școala Gimnazială Pianu de Sus, reabilitată și pregătită pentru noul an școlar: Clădire modernizată și dotări noi pentru elevi și profesori

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 4 ore

în

10 septembrie 2025

De

Școala Gimnazială Pianu de Sus, reabilitată și pregătită pentru noul an școlar: Clădire complet modernizată și dotări noi pentru elevi și profesori Școala Gimnazială Pianu de Sus a fost complet reabilitată și este pregătită să primească elevii claselor I-VIII pentru noul an școlar 2025-2026. Autoritățile locale le-au transmis acestora urările de rigoare pentru un an […]

FOTO | APEL pentru salvarea lui Bubico, un cățel rănit grav prin mușcătură. Asociație: „Este cel mai grav caz de câine mușcat pe care l-am întâlnit”

Lucian Daramus

Publicat

acum 12 ore

în

9 septembrie 2025

De

APEL pentru salvarea lui Bubico, un cățel rănit grav prin mușcătură Asociația Help 4 Strays a lansat un apel public pentru salvarea lui Bubico, un cățel rănit grav prin mușcătură. „Este cel mai grav caz de câine mușcat pe care l-am întâlnit”, spune Andreea Berar, fondatoarea asociației. În cazul lui Bubico, s-a întâmplat exact ceea […]

