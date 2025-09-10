VIDEO | Două mașini implicate într-un accident la Alba Iulia, pe centură: Echipajele de intervenție au ajuns de urgență

Accident între două autoturisme pe Șoseaua de Centură din Alba Iulia: Pompierii și ambulanța au intervenit rapid

Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit luni pentru asigurarea măsurilor specifice de siguranță și acordarea primului ajutor medical în urma unui accident rutier produs pe Șoseaua de Centură a municipiului Alba Iulia.

Potrivit informațiilor primite prin apelul la 112, în accident au fost implicate două autoturisme. Din fericire, nu au fost înregistrate persoane încarcerate.

La fața locului au fost mobilizate mai multe forțe de intervenție: o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), un echipaj SMURD (EPA) și o ambulanță SAJ.

