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17 – 18 august 2026 | Vremea se schimbă radical: Meteorologii anunță ploi, intensificări ale vântului și vijelii în România

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

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Vremea se schimbă radical: Meteorologii anunță ploi, intensificări ale vântului și vijelii în România

Vremea se va răci accentuat începând de luni seara, iar marți sunt prognozate ploi, intensificări ale vântului și vijelii, potrivit unei informări emise duminică de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), valabilă în perioada 17 august, ora 21:00 – 18 august, ora 21:00.

Astfel, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 40 – 50 km/h și local de peste 50 – 60 km/h, în noaptea de luni spre marți (17/18 august) în regiunile vestice, iar pe parcursul zilei de marți (18 august) în cea mai mare parte a țării.

Vor fi și perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ (15 – 20 l/mp și pe arii restrânse de peste 20 – 25 l/mp), izolat vijelii (viteze la rafală de peste 50 km/h) și grindină de mici dimensiuni (1 – 2 cm), luni noaptea în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei, iar marți (18 august) în cea mai mare parte a Transilvaniei, Moldova, în zonele montane și submontane și, pe arii restrânse, în celelalte regiuni.

,,Marți vremea se va răci accentuat în nord, centru, vest și sud-vest, unde temperaturile maxime vor scădea cu mai mult de 8 – 10 grade și vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei”, spun meteorologii, scrie Agerpres.

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