Dotări pentru clădirea reabilitată și modernizată a spitalului din Zlatna: Achiziție în derulare

Lucian Daramus

Publicat

acum 60 de minute

în

Dotări pentru clădirea reabilitată și modernizată a spitalului din Zlatna

Primăria Zlatna a lansat, în 8 august 2025, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de achiziție prin licitație publică a unor dotări pentru clădirea reabilitată și modernizată a spitalului din oraș.

Valoarea totală estimată a achiziției este de 596.972 de lei, fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 27 august 2025.

Urmează să fie achiziționate:

1 Bancheta 4 locuri sală de așteptare buc 3 2 Birou 160 x 50 cm buc 13 3 Scaun ergonomic Buc 13 4 Rafturi recepție 90 x 30 cm Buc 1 5 Rafturi recepție 90 x 70cm Buc 1 6 Bancheta 2 locuri sala de așteptare Buc 2 7 Scaune Buc 20 8 Dulap 150 x 40 cm Buc 12 9 Dulap 200 x 40 cm Buc 1 10 Banca vestiare Buc 7 11 Dulap vestiar Buc 12 12 Dulap 120 x 40 cm Buc 4 13 Bancheta 3 locuri sala de așteptare Buc 1 14 Vitrina albă 4 uși Buc 5 15 Pat de o persoană cu saltea Buc 3 16 Pat de spital electric Buc 2 17 Saltea pentru pat reglabil Buc 2 18 Masa de spital cu 2 sertare și ușă Buc 2 19 Paravan 3 elemenți Buc 4 20 Set masa + 4 scaune Buc 5 21 Spalator cu masa Buc 1 22 Spalator dublu cu masa Buc 1

1 Mașina de spălat rufe Buc 2 2 Uscător rufe Buc 2 3 Cărucior rufe Buc 2 4 Calandru Buc 1 5 Frigider probe Buc 1 6 Pubela cu 3 compartimente Buc 1 7 Container cu roți 85 litri Buc 1 8 Coș de gunoi din oțel inoxidabil Buc 14 9 Cărucior de curățenie cu suport mop și coadă Buc 4 10 Mopuri și lavete Buc 1 11 Aparat de curățat și dezinfectat recipienți Buc 1 12 Vitrină frigorifică 220 litri Buc 2 13 Stingatoare Buc 10 14 Carucior inox transport alimentar Buc 1 15 Frigider Buc 8 16 Pubela 120l Buc 6 17 Bancheta175x40cm Buc 3 18 Cos de gunoi Buc 2

Scaun recoltare Buc 1 Pat consultație Buc 6 EKG Buc 2 Tensiometru cu telescop Buc 1 Cărucior tratament Buc 1 Termohigrometre etalonate Buc 7 Termometru etalonat Buc 2 Scanner pentru decomisionarea medicamentelor serializate Buc 2 Masa pentru consultații și intervenții ginecologice Buc 1

