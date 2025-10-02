Rămâi conectat

Dosar penal pentru un bărbat din Ocna Sibiului! S-a apropiat de locul de muncă al mamei sale, originară din Alba. Este cercetat de oamenii legii

Un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din Ocna Sibiului, ar fi încălcat ordinul de protecție emis împotriva sa la data de 27 august, atunci când s-a apropiat de locul de muncă al mamei sale, o femeie în vârstă de 64 de ani, domiciliată în județul Alba.

Bărbatul s-a ales cu dosar penal după ce faptele reclamate, cu privire la săvârșirea infracțiunii de încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecție ,au fost confirmate de către oamenii legii.

Potrivit IPJ Sibiu, la data de 01 octombrie a.c., în jurul orei 19:50, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ocna Sibiului au fost sesizați despre faptul că un bărbat în vârstă de 40 de ani, domiciliat în orașul Ocna Sibiului, ar fi încălcat ordinul de protecție emis împotriva sa la data de 27 august a.c.

În fapt, bărbatul este bănuit că, în cursul aceleiași zile, s-ar fi apropiat de locul de muncă din Ocna Sibiului al mamei sale, o femeie în vârstă de 64 de ani, domiciliată în județul Alba și ar fi încălcat măsurile prevăzute în ordinul de protecție emis de către Judecătoria Sibiu împotriva sa, ordin valabil în perioada 27 august a.c – 27 februarie 2026.

În urma verificărilor efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că faptele reclamate se confirmă, fiind întocmit dosar penal cu privire la săvârșirea infracțiunii de încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis un ordin de protecție a oricăror dintre măsurile prevăzute în acesta.

Cercetările sunt continuate la nivelul Poliției Orașului Ocna Sibiului, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

