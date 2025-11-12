DOLIU în muzica românească: Compozitorul Horia Moculescu s-a stins din viață la 88 de ani
DOLIU în muzica românească: Compozitorul Horia Moculescu s-a stins din viață la 88 de ani
Compozitorul, pianistul și profesorul Horia Moculescu a murit în noaptea de marți spre miercuri, la vârsta de 88 de ani, au declarat surse medicale pentru TVR Info. În ultimele zile, artistul se afla internat în stare gravă la secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) a Institutului „Matei Balș” din București, fiind intubat.
Fiica sa, Nidia Moculescu, anunțase cu o zi înainte că starea tatălui său este gravă, dar stabilă.
Născut pe 18 martie 1937, în Râmnicu-Vâlcea, Horia Moculescu a început să cânte la acordeon la doar șase ani, instrument primit de la tatăl său aflat pe front. Studiile liceale la Turda i-au consolidat talentul, iar mai târziu a învățat pianul cu profesori de renume. Deși nu a putut urma Conservatorul din București din motive legate de originea sa italiană maternă, Moculescu s-a dedicat complet muzicii, cântând ca pianist în București și pe litoralul Mării Negre.
Cariera sa prolifică include peste 500 de melodii compuse, interpretate de mari artiști români, precum Margareta Pâslaru, Mirabela Dauer, Corina Chiriac, Mihaela Mihai, Aurelian Andreescu sau Gabriel Cotabiță. Printre hiturile sale se numără „Salcia”, „Balanța inimii”, „Nu mă vei uita”, „Cine știe” sau „Anul 2000”, piesă recent reinterpretată în stil hip-hop de Guess Who sub titlul „Locul potrivit”.
Pe lângă activitatea de compozitor, Horia Moculescu s-a remarcat și ca prezentator de televiziune, conducând emisiunea „Atenție, se cântă” la TVR, prin care promova muzica românească interpretată live. Artistul a fost apreciat pentru talentul său de pianist, dar și pentru modul în care a educat și sprijinit generații întregi de interpreți și compozitori.
Fiica sa, Nidia Moculescu, a postat un mesaj emoționant pe rețelele sociale, marcând pierderea tatălui și mulțumind publicului pentru gândurile bune. Horia Moculescu lasă în urmă o moștenire muzicală impresionantă, care va rămâne în memoria colectivă a publicului românesc.
Sursa foto: Radio România Cultural
