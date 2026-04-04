Doliu în lumea muzicală: Alexandru Borca, dirijor al Grupului instrumental „Crai Nou” din Alba Iulia, a încetat din viață: „Dedicat în totalitate familiei sale și muzicii”
Alexandru Borca, dirijor al Grupului instrumental „Crai Nou” din Alba Iulia, a încetat de viață la vârsta de 73 de ani, vestea dispariției sale provocând tristețe în lumea muzicală.
Unul dintre cele mai emoționante mesaje transmise la primirea veștii decesului lui Alexandru Borca îi aparține artistului Tudor Furdui Iancu.
„Folclorul muzical tradițional autentic românesc și noi, cei care am rămas, am pierdut un valoros artist-instrumentist și un foarte bun orchestrator, cu un talent și o ureche muzicală înnăscute, cum rar putem întâlni, dar și un om, coleg și prieten de o modestie deosebită, foarte sociabil și cu un umor nativ permanent, manifestat indiferent de stare și de situație – Alexandru Borca – dedicat în totalitate familiei sale și muzicii…
A fost conducătorul grupului instrumental-folcloric „Crai Nou” din Alba Iulia, colaborând timp de 40 de ani, în nenumărate concerte, spectacole, filmări și înregistrări cu Nicolae Furdui Iancu – cel care a și înființat grupul CraiNou – însă a acompaniat cu acordeonul său, cu ușurință și la prima vedere, și pe alți zeci de soliști din diverse zone etno-folclorice ale României…
Nouă ne-au rămas amintiri multe și frumoase, mai ales tatălui meu, cu care a colaborat încă de la începutul carierei lui artistice, în lungi și nenumărate turnee în țară și în străinătate, pe care le-au avut împreună o viață întreagă, am putea spune.
Mie mi-au rămas o parte din cântecele pe care le cânt deja în prezent, dar și pe care le voi lansa în viitor, pentru că avea și un talent de compozitor, astfel că a compus pentru mine câteva linii melodice autentice ardelenești, foarte frumoase, pentru care îi mulțumesc.
Nu în ultimul rând, Alexandru Borca a fost și un exemplu, o dovadă vie că anumite prejudecăți pe care le avem unii dintre noi, referitoare la etnie, rasă sau studii mai mult sau mai puțin înalte, nu se adeveresc, pentru că talentul și inteligența lui native au fost mai presus decât orice prejudecată, astfel că din orice cuvânt pe care îl spuneam noi, îi ieșea imediat o glumă foarte bună, având și o capacitate de autoironie, care făcea ca orice glumă bună să devină mult mai bună și să ne binedispună pe toți.
Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace, înconjurat de muzica bună armonizată perfect, așa cum a auzit-o, a trăit-o și a interpretat-o la acordeonul său, întreaga lui viață”, a transmis Tudor Furdui Iancu într-un mesaj publicat în mediul online.
sursa foto: Tudor Furdui Iancu / Facebook
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Ayana Rancea, elevă a Liceului Teoretic Teiuș, premiu special la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română 2026
Ayana Rancea, elevă a Liceului Teoretic Teiuș, premiu special la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română 2026 Eleva Ayana Maria Rancea, din clasa a XII-a la Liceul Teoretic Teiuș, a obținut Premiul Special la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română – etapa națională, desfășurată la Botoșani. Această realizare remarcabilă […]
FOTO | Programul de studii în sistem dual „Robotică și Automatizări Industriale” lansat oficial la Universitatea din Alba Iulia: „Educația înseamnă nu doar teorie, ci și experiență practică”
Programul de studii în sistem dual „Robotică și Automatizări Industriale” lansat oficial la Universitatea din Alba Iulia Vineri, 3 aprilie 2026 a avut loc la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia lansarea oficială a noului program de studii ăn sistem dual „Robotică și Automatizări Industriale”. „Acesta completează oferta noastră de studii duale, alături de […]
Marius Toma, detașat din Dolj, director interimar nou la Direcția Județeană de Sport Alba: Experiență bogată în managementul sportiv
Marius Toma, detașat din Dolj, director interimar nou la Direcția Județeană de Sport Alba Direcția Județeană de Sport Alba are un director executiv interimar nou. Este vorba de Marius Toma. Acesta a fost detașat la Alba Iulia din structura similară din județul Dolj pentru o perioadă de 6 luni, numirea sa fiind făcută în 4 […]
E jale! Numărul firmelor dizolvate a crescut în România cu peste 38% în primele două luni din 2026
E jale! Numărul firmelor dizolvate a crescut în România cu peste 38% în primele două luni din 2026 Numărul firmelor...
PENSII 2026 | Fondurile de pensii facultative din România, în creștere spectaculoasă
Fondurile de pensii facultative din România, în creștere spectaculoasă Fondurile de pensii facultative aveau active în valoare de 8,07 miliarde...
Cosmin Nicolae Oltean, noul director interimar al Camerei de Conturi Alba: Are aproape 3 decenii de experiență în finanțe
Cosmin Nicolae Oltean, noul director interimar al Camerei de Conturi Alba: Are aproape 3 decenii de experiență în finanțe Economistul...
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 5 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 5 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
FOTO | Ayana Rancea, elevă a Liceului Teoretic Teiuș, premiu special la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română 2026
Ayana Rancea, elevă a Liceului Teoretic Teiuș, premiu special la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română 2026...
FOTO | Programul de studii în sistem dual „Robotică și Automatizări Industriale” lansat oficial la Universitatea din Alba Iulia: „Educația înseamnă nu doar teorie, ci și experiență practică”
Programul de studii în sistem dual „Robotică și Automatizări Industriale” lansat oficial la Universitatea din Alba Iulia Vineri, 3 aprilie...
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Săptămâna Patimilor sau Săptămâna Mare din Postul Paștelui: Care este semnificația fiecarei zile
Săptămâna Patimilor sau Săptămâna Mare din Postul Paștelui: Care este semnificația fiecarei zile Săptămâna Patimilor, sau Săptămâna Mare, așa cum...
Ziua Automobilistului Român, marcată anual la data de 5 aprilie
Ziua Automobilistului Român, marcată anual la data de 5 aprilie Ziua Automobilistului este celebrată anual, la data de 5 aprilie...