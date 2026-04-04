Doliu în lumea muzicală: Alexandru Borca, dirijor al Grupului instrumental „Crai Nou” din Alba Iulia, a încetat din viață: „Dedicat în totalitate familiei sale și muzicii”

Doliu în lumea muzicală: Alexandru Borca, dirijor al Grupului instrumental „Crai Nou” din Alba Iulia, a încetat din viață

Alexandru Borca, dirijor al Grupului instrumental „Crai Nou” din Alba Iulia, a încetat de viață la vârsta de 73 de ani, vestea dispariției sale provocând tristețe în lumea muzicală.

Unul dintre cele mai emoționante mesaje transmise la primirea veștii decesului lui Alexandru Borca îi aparține artistului Tudor Furdui Iancu.

„Folclorul muzical tradițional autentic românesc și noi, cei care am rămas, am pierdut un valoros artist-instrumentist și un foarte bun orchestrator, cu un talent și o ureche muzicală înnăscute, cum rar putem întâlni, dar și un om, coleg și prieten de o modestie deosebită, foarte sociabil și cu un umor nativ permanent, manifestat indiferent de stare și de situație – Alexandru Borca – dedicat în totalitate familiei sale și muzicii…

A fost conducătorul grupului instrumental-folcloric „Crai Nou” din Alba Iulia, colaborând timp de 40 de ani, în nenumărate concerte, spectacole, filmări și înregistrări cu Nicolae Furdui Iancu – cel care a și înființat grupul CraiNou – însă a acompaniat cu acordeonul său, cu ușurință și la prima vedere, și pe alți zeci de soliști din diverse zone etno-folclorice ale României…

Nouă ne-au rămas amintiri multe și frumoase, mai ales tatălui meu, cu care a colaborat încă de la începutul carierei lui artistice, în lungi și nenumărate turnee în țară și în străinătate, pe care le-au avut împreună o viață întreagă, am putea spune.

Mie mi-au rămas o parte din cântecele pe care le cânt deja în prezent, dar și pe care le voi lansa în viitor, pentru că avea și un talent de compozitor, astfel că a compus pentru mine câteva linii melodice autentice ardelenești, foarte frumoase, pentru care îi mulțumesc.

Nu în ultimul rând, Alexandru Borca a fost și un exemplu, o dovadă vie că anumite prejudecăți pe care le avem unii dintre noi, referitoare la etnie, rasă sau studii mai mult sau mai puțin înalte, nu se adeveresc, pentru că talentul și inteligența lui native au fost mai presus decât orice prejudecată, astfel că din orice cuvânt pe care îl spuneam noi, îi ieșea imediat o glumă foarte bună, având și o capacitate de autoironie, care făcea ca orice glumă bună să devină mult mai bună și să ne binedispună pe toți.

Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace, înconjurat de muzica bună armonizată perfect, așa cum a auzit-o, a trăit-o și a interpretat-o la acordeonul său, întreaga lui viață”, a transmis Tudor Furdui Iancu într-un mesaj publicat în mediul online.

sursa foto: Tudor Furdui Iancu / Facebook

