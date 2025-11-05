Doliu în fotbalul românesc! Emeric Ienei, fost câștigător al Cupei Campionilor Europeni, s-a stins din viață la 88 de ani

Fostul mare antrenor de fotbal, Emeric Ieni, s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, în locuința sa din Oradea. Un apropiat al fostului sportiv a confirmat tragica veste.

,,Aşa e, din păcate a decedat. Era în spital de mai multe zile”, a confirmat Sandu Boc, prieten apropiat a legendarului antrenor, tragica veste.

Fostul mare antrenor era internat în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor.

Emeric Ienei s-a născut pe 22 martie 1937 la Agrișu Mic, un sat în comuna Hășmaș din județul Arad. A jucat fotbal ca mijlocaș la UTA Arad (1955-1956), Steaua București (1957-1969) și Kayserispor (1969-1971).

Pentru echipa națională, Emeric Ienei a evoluat de 12 ori între 1959 și 1964.

S-a apucat de antrenorat în sezonul 1972-1973, când a fost secund la Steaua București. De altfel, cea mai mare performanță avea să o obțină tot cu Steaua București, când pe 7 mai 1986 a cucerit Cupa Campionilor Europeni, după o finală decisă la lovituri de la 11 metri în fața celor de la FC Barcelona, scor 2-0.

Dar ascensiunea Stelei a început cu un sezon mai devreme. Sub conducerea antrenorilor Emeric Ienei și Anghel Iordănescu (antrenor secund), Steaua a impresionat în campionatul 1984-1985, câștigându-l după o pauză de șase ani. A urmat cel mai spectaculos sezon de cupe europene din fotbalul românesc. După ce a eliminat pe Vejle BK, Budapest Honvéd FC, Kuusysi FC și pe RSC Anderlecht, Steaua a devenit prima echipă din România care a jucat o finală europeană. Pe 7 mai 1986, pe stadionul “Ramón Sánchez Pizjuán” din Sevilla, campioana Spaniei, FC Barcelona, era cotată cu prima șansă, dar după prelungiri, în care scorul a rămas 0-0, legendarul portar Helmuth Duckadam a apărat patru penalty-uri la rând, contribuind decisiv la victoria Stelei cu 2-0.

Pentru cucerirea Cupei Campionilor din 1986, Emeric Ienei a fost decorat în martie 2008 cu Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa a II-a cu baretă.

La data de 8 mai 1998 colonelul în retragere Emeric Jenei din Ministerul Apărării Naționale a fost înaintat la gradul de general de brigadă (cu o stea), potrivit site-ului www.csasteaua.ro.

