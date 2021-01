Doi tineri din Alba, de 19 și 20 de ani, cercetați pentru FURT: Ar fi sustras 4 biciclete cu valori cuprinse între 3.000 și 1.500 de lei

Doi tineri din Alba, de 19 și 20 de ani, sunt cercetați pentru FURT după ce ar fi sustras 4 biciclete cu valori cuprinse între 3.000 și 1.500 de lei.

La data de 11 ianuarie 2020, polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Ocna Mureș i-au identificat pe doi tineri, de 19 și 20 de ani, din municipiul Aiud, respectiv comuna Unirea, ca persoane bănuite că, de la sfârșitul lunii decembrie până în prezent, ar fi sustras 4 biciclete din curțile unor locuințe sau din scări de bloc din localitățile Unirea și Războieni.

Toate cele 4 biciclete, cu valori cuprinse între 3.000 și 1.500 de lei, au fost recuperate și restituite proprietarilor, iar față de cei doi tineri cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt precum și pentru stabilirea întregii lor activități infracționale.