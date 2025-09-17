Rămâi conectat

Doi pugiliști de la BC Nicolae Linca Alba Iulia, pe podium la Cupa Sibiană de box

Doi pugiliști legitimați la BC „Nicolae Linca” Alba Iulia s-au clasat pe podium la Cupa Sibiană de box.

Citește și: FOTO | Rezultate foarte bune pentru boxerii CS Unirea Alba Iulia, obținute la Cupa Sibiului 2025

Competiția pugilistică aflată la prima ediție s-a disputat pe Stadionul „Luceafărul”, în organizarea ACS Pugilistic Sibian, la categoriile copii, cadeți, juniori, tineret și seniori. La start s-au regăsit 20 de echipe din țară (Sibiu, Cluj-Napoca, Rm. Vâlcea, Craiova etc) și străinătate (Elveția, Germania, Republica Moldova și Italia). BC „Nicolae Linca” a fost reprezentat de Alexandru Lungu – locul 2 la categoria 57 kilograme juniori și Sergiu Geflea – locul 2 la categoria 75 kilograme tineret. De asemenea și competitorii de la CS Unirea Alba Iulia au avut rezultate de apreciat la Sibiu: Ioan Raoul Ordean – locul întâi la categoria 52 kilograme juniori, David Hada – locul 2 la categoria 48 kilograme juniori, Alexandru Dorobanțu – locul 2 la categoria 80 kilograme seniori. Toți sportivii din Cetatea Marii Uniri sunt pregătiți de antrenorul emerit Nicolae Paștiu. Viitoarele concursuri sunt finalele Campionatelor Naționale pentru cadeți (28 septembrie – 4 octombrie, la Năvodari) și ale Naționalelor de juniori (12-18 octombrie, la Oradea).

