Doi pugiliști de la BC Nicolae Linca Alba Iulia, pe podium la Cupa Sibiană de box
Doi pugiliști de la BC Nicolae Linca Alba Iulia au urcat pe podium la Cupa Sibiană de box
Doi pugiliști legitimați la BC „Nicolae Linca” Alba Iulia s-au clasat pe podium la Cupa Sibiană de box.
Citește și: FOTO | Rezultate foarte bune pentru boxerii CS Unirea Alba Iulia, obținute la Cupa Sibiului 2025
Competiția pugilistică aflată la prima ediție s-a disputat pe Stadionul „Luceafărul”, în organizarea ACS Pugilistic Sibian, la categoriile copii, cadeți, juniori, tineret și seniori. La start s-au regăsit 20 de echipe din țară (Sibiu, Cluj-Napoca, Rm. Vâlcea, Craiova etc) și străinătate (Elveția, Germania, Republica Moldova și Italia). BC „Nicolae Linca” a fost reprezentat de Alexandru Lungu – locul 2 la categoria 57 kilograme juniori și Sergiu Geflea – locul 2 la categoria 75 kilograme tineret. De asemenea și competitorii de la CS Unirea Alba Iulia au avut rezultate de apreciat la Sibiu: Ioan Raoul Ordean – locul întâi la categoria 52 kilograme juniori, David Hada – locul 2 la categoria 48 kilograme juniori, Alexandru Dorobanțu – locul 2 la categoria 80 kilograme seniori. Toți sportivii din Cetatea Marii Uniri sunt pregătiți de antrenorul emerit Nicolae Paștiu. Viitoarele concursuri sunt finalele Campionatelor Naționale pentru cadeți (28 septembrie – 4 octombrie, la Năvodari) și ale Naționalelor de juniori (12-18 octombrie, la Oradea).
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Nicolae Stanciu, rezervă neutilizată la Genoa. „Grifonii” se află pe locul 15 în Seria A
Căpitanul naționalei României, Nicolae Stanciu, nu a fost folosit în etapa a 3-a din Seria A, într-un meci în care ,,Grifonii” au jucat în deplasare împotriva celor de la Como. Nico Paz a deschis scorul pentru gazde cu un șut superb din afara careului în minutul 13. Genoa s-a văzut dominată în prima repriză de […]
FOTO: CSM Unirea Alba Iulia, eșec cu Poli Timișoara, la fotbal feminin, scor 0-1, pe „Cetate”
CSM Unirea Alba Iulia, eșec cu Poli Timișoara, la fotbal feminin, scor 0-1, pe „Cetate” CSM Unirea Alba Iulia a pierdut pe „Cetate”, scor 0-1 (0-0), în etapa a patra a Superligii feminine de fotbal, partida cu Poli Timișoara, vizitatoarele impunându-se dintr-o lovitură de pedeapsă transformată în ultimele secvențe. Citește și: FOTO: Blăjeanca Adelina Nagy, locul […]
FOTO: Campioana Volei Alba Blaj, victorie în primul meci de verificare, în deplasare cu Medicina Târgu Mureș
Campioana Volei Alba Blaj a reușit o victorie în primul meci de verificare, în deplasare cu Medicina Târgu Mureș, câștigând toate cele 4 seturi susținute. Volei Alba Blaj, campioana României, a câștigat prima partidă de pregătire din acest sezon, la Târgu Mureș, cu nou promovata CSU Medicina. S-au disputat 4 seturi, toate adjudecate de echipa […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Un nou val de SCUMPIRI pentru români: Ce alimente de bază se vor scumpi de la 1 octombrie 2025 și cât vor costa la raft
Un nou val de scumpiri pentru români: Ce alimente esențiale se vor scumpi de la 1 octombrie 2025 și cât...
Alertă alimentară în magazinele din România: Un CONDIMENT folosit frecvent în bucătărie, contaminat cu insecticid periculos
Pericol pe rafturi: Un CONDIMENT obișnuit… contaminat cu insecticid periculos Autoritățile române au emis o alertă alimentară după ce un...
Știrea Zilei
VIDEO | ,,Se văita și repeta «Doamne, iarta-mă». Ce spune un martor despre tânărul care s-a electrocutat în gara din Alba Iulia
Un incident cutremurător a avut loc în dimineața de 17 septembrie, în gara din Alba Iulia, atunci când un tânăr,...
VIDEO | TRAGEDIE în Alba: Tânăr de 24 de ani, DECEDAT în gara Alba Iulia după ce s-a urcat pe un stâlp de electricitate și s-a electrocutat
Un tânăr de 24 de ani a fost găsit fără suflare, astăzi, 17 septembrie, în gara CFR din Alba Iulia,...
Curier Județean
Tânăr din Unirea, cercetat de polițiști: A condus băut și fară permis, un ATV neînmatriculat, pe o stradă din Ocna Mureș. Ce alcoolemie avea
Tânăr de 25 ani din Unirea, cercetat de polițiști: A condus băut și fară permis, un ATV neînmatriculat, pe o...
Bărbat de 40 de ani, din Sebeș, cercetat de polițiști: A fost prins la volan fără permis de conducere
Un bărbat de 40 de ani, din Sebeș, este cercetat de oamenii de legii după ce a fost prins la...
Politică Administrație
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare
Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare...
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, actualizat
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
Opinii Comentarii
Ce nu ai voie să faci în zilele cu cruce neagră în calendarul ortodox: Tradiții și superstiții pe care credincioșii trebuie să le respecte
Ce nu ai voie să faci în zilele cu cruce neagră în calendarul ortodox: Reguli, tradiții și superstiții pe care...
Sfânta Sofia, ocrotitoarea mamelor și fiicelor, pomenită în 17 septembrie
Sfânta Sofia, cea plină de înțelepciune, ocrotitoarea mamelor și fiicelor, pomenită pe 17 septembrie. Sfanta Mucenita Sofia si fiicele sale,...