Doi pugiliști de la BC Nicolae Linca Alba Iulia, pe podium la Cupa Sibiană de box

Doi pugiliști de la BC Nicolae Linca Alba Iulia au urcat pe podium la Cupa Sibiană de box

Doi pugiliști legitimați la BC „Nicolae Linca” Alba Iulia s-au clasat pe podium la Cupa Sibiană de box.

Competiția pugilistică aflată la prima ediție s-a disputat pe Stadionul „Luceafărul”, în organizarea ACS Pugilistic Sibian, la categoriile copii, cadeți, juniori, tineret și seniori. La start s-au regăsit 20 de echipe din țară (Sibiu, Cluj-Napoca, Rm. Vâlcea, Craiova etc) și străinătate (Elveția, Germania, Republica Moldova și Italia). BC „Nicolae Linca” a fost reprezentat de Alexandru Lungu – locul 2 la categoria 57 kilograme juniori și Sergiu Geflea – locul 2 la categoria 75 kilograme tineret. De asemenea și competitorii de la CS Unirea Alba Iulia au avut rezultate de apreciat la Sibiu: Ioan Raoul Ordean – locul întâi la categoria 52 kilograme juniori, David Hada – locul 2 la categoria 48 kilograme juniori, Alexandru Dorobanțu – locul 2 la categoria 80 kilograme seniori. Toți sportivii din Cetatea Marii Uniri sunt pregătiți de antrenorul emerit Nicolae Paștiu. Viitoarele concursuri sunt finalele Campionatelor Naționale pentru cadeți (28 septembrie – 4 octombrie, la Năvodari) și ale Naționalelor de juniori (12-18 octombrie, la Oradea).

